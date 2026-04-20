Велики пожар у Грацу: Пламен гутао стамбену зграду, одјекивале детонације

20.04.2026 09:07

Фото: Pexels

Велики пожар избио је у једној стамбеној згради у Грацу у недјељу поподне. Ватра је захватила доњу етажу стамбене зграде, а црни дим видио се издалека.

Према информацијама портала Кроне.ат ватрогасци су синоћ до 21 час већим дијелом угасили пожар, али на терену су остали до касних вечерњих сати. На друштвеним мрежама су објављени снимци пожара.

"Полицајка је рекла како претпостављају да је ватра кренула из подрумских просторија, а шта се тачно запалило не зна се још. Чека се екипа за увиђај. Дојава ватрогасцима је дошла аутоматском дојавом противпожарног система", рекао је један од свједока.

На мјесто пожара брзо је стигло 50-ак ватрогасаца с пет возила, а претпостављају да је пожар букнуо у приземљу или подрумским складиштима.

"Узрок пожара није познат. Евакуисали смо цијелу зграду. Имамо око 20 повријеђених људи, већином због сумње на тровање димом", изјавио је портпарол штајерске полиције

Како пише ОРФ, 20-ак људи превезли су у болнице са сумњом на удисање дима, а њих петеро има умјерене повреде. Код осталих се ради о лакшим повредама, преноси Телеграф.

Више из рубрике

Румен Радев на конференцији за медије

Свијет

ЦИК Бугарске објавила резултате: Радеву преко 44 одсто гласова

4 ч

0
Амерички хеликоптер из којег се спуштају маринци који су заузели ирански брод

Свијет

Американци објавили снимак: Ево како су заузели ирански брод

4 ч

0
Кућа у Луизијани у којој је убијено осморо дјеце

Свијет

Идентификован нападач који је убио осморо дјеце

4 ч

0
Хормушки мореуз

Свијет

Стање у Хормузу поново напето, Иранци најавили одговор на амерички напад на брод

5 ч

1

  • Најновије

11

56

Радост и понос: Народна скупштина засијала у бојама тробојке

11

55

Нова трагедија у Српској: Мотоциклиста погинуо код Прњавора

11

51

Заводи на сваком кораку: Немирне груди су опет њен главни адут

11

51

Скандал у Другој лиги ФБиХ: Утакмица прекинута послије само 3 минуте игре

11

33

Премије за млијеко: Министарство исплатило више од 3 милиона марака

