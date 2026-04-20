Велики пожар у Грацу: Пламен гутао стамбену зграду, одјекивале детонације

Аутор:АТВ
Велики пожар избио је у једној стамбеној згради у Грацу у недјељу поподне. Ватра је захватила доњу етажу стамбене зграде, а црни дим видио се издалека.
Према информацијама портала Кроне.ат ватрогасци су синоћ до 21 час већим дијелом угасили пожар, али на терену су остали до касних вечерњих сати. На друштвеним мрежама су објављени снимци пожара.
"Полицајка је рекла како претпостављају да је ватра кренула из подрумских просторија, а шта се тачно запалило не зна се још. Чека се екипа за увиђај. Дојава ватрогасцима је дошла аутоматском дојавом противпожарног система", рекао је један од свједока.
Graz’da apartman yangını | Onlarca kişi sokaklarda https://t.co/aOVgXgkFrJ— Der Virgül (@HaberVirgul) April 19, 2026
На мјесто пожара брзо је стигло 50-ак ватрогасаца с пет возила, а претпостављају да је пожар букнуо у приземљу или подрумским складиштима.
"Узрок пожара није познат. Евакуисали смо цијелу зграду. Имамо око 20 повријеђених људи, већином због сумње на тровање димом", изјавио је портпарол штајерске полиције
Како пише ОРФ, 20-ак људи превезли су у болнице са сумњом на удисање дима, а њих петеро има умјерене повреде. Код осталих се ради о лакшим повредама, преноси Телеграф.
