Идентификован нападач који је убио осморо дјеце

20.04.2026 07:12

Кућа у Луизијани у којој је убијено осморо дјеце
Фото: Tanjug / AP / Gerald Herbert

У нападу у америчкој савезној држави Луизијани, наоружани нападач убио је јуче осморо дјеце у доби од једне до 14 година, прије него што га је полиција усмртила током потјере возилом, саопштиле су локалне власти.

Полиција је идентификовала осумњиченог као Шамара Елкинса, рекла је за Ројтерс Ли Ен Евенски, портпаролка градоначелника Шривпорта.

Тијела седморо дјеце пронађена су у кући, док је осмо упуцано док је покушавало да побјегне с крова, рекао је портпарол полицијске управе Шривпорта Кристофер Борделон локалној ТВ станици КТБС.

Прелиминарне информације указују на то да су догађаји започели када је осумњичени упуцао жену, а затим отишао неколико блокова даље до куће у којој су живјела дјеца, према објави полиције Шривпорта на Фејсбуку.

Борделон је за КТБС рекао да се радило о "невјероватно страшном" мјесту злочина.

Напад се догодио након 6 сати ујутро у недјељу, рекао је Борделон новинарима. Најмање 10 људи је упуцано, рекао је, не пруживши детаље о статусу преживјелих.

Осумњичени је након пуцњаве украо возило, а убијен је када је полиција пуцала на возило током потјере, рекао је портпарол.

Ово је трагична ситуација, можда најгора коју смо имали у историји - рекао је градоначелник Шривпорта Том Арсено.

Не укључујући недјељни инцидент у Шривпорту, Регистар оружаног насиља наводи најмање 119 масовних пуцњава у Сједињеним Државама ове године, у којима је погинуло 117 људи, укључујући 79 дјеце, а повријеђено њих 458.

Према Регистру, масовна пуцњава је инцидент у којем су најмање четири особе, не укључујући нападача, повријеђене или убијене ватреним оружјем. Према истом извору, Сједињене Државе прошле године имале су 407 масовних пуцњава.

