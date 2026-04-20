Идентификован нападач који је убио осморо дјеце

У нападу у америчкој савезној држави Луизијани, наоружани нападач убио је јуче осморо дјеце у доби од једне до 14 година, прије него што га је полиција усмртила током потјере возилом, саопштиле су локалне власти.
"Ово је најтрагичнија ситуација коју смо имали": Нови језиви детаљи масакра у Луизијани
Полиција је идентификовала осумњиченог као Шамара Елкинса, рекла је за Ројтерс Ли Ен Евенски, портпаролка градоначелника Шривпорта.
Тијела седморо дјеце пронађена су у кући, док је осмо упуцано док је покушавало да побјегне с крова, рекао је портпарол полицијске управе Шривпорта Кристофер Борделон локалној ТВ станици КТБС.
Прелиминарне информације указују на то да су догађаји започели када је осумњичени упуцао жену, а затим отишао неколико блокова даље до куће у којој су живјела дјеца, према објави полиције Шривпорта на Фејсбуку.
Хорор: Осморо дјеце убијено у масовној пуцњави!
Борделон је за КТБС рекао да се радило о "невјероватно страшном" мјесту злочина.
Напад се догодио након 6 сати ујутро у недјељу, рекао је Борделон новинарима. Најмање 10 људи је упуцано, рекао је, не пруживши детаље о статусу преживјелих.
Осумњичени је након пуцњаве украо возило, а убијен је када је полиција пуцала на возило током потјере, рекао је портпарол.
Ово је трагична ситуација, можда најгора коју смо имали у историји - рекао је градоначелник Шривпорта Том Арсено.
Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Трампу
Не укључујући недјељни инцидент у Шривпорту, Регистар оружаног насиља наводи најмање 119 масовних пуцњава у Сједињеним Државама ове године, у којима је погинуло 117 људи, укључујући 79 дјеце, а повријеђено њих 458.
Према Регистру, масовна пуцњава је инцидент у којем су најмање четири особе, не укључујући нападача, повријеђене или убијене ватреним оружјем. Према истом извору, Сједињене Државе прошле године имале су 407 масовних пуцњава.
