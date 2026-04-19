Американци напали и заузели ирански брод: Трамп објавио детаље акције

19.04.2026 22:35

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Америчка морнарица је данас запуцала на ирански брод, погодила га и потом успјешно заузела, објавио је предсједник САД Доналд Трамп.

Он је у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social детаљно описао како је изгледала ова акција:

"Данас је теретни брод под иранском заставом по имену "TOUSKA", дугачак готово 275 метара и тежак готово као носач авиона, покушао да пробије нашу поморску блокаду, и то се по њих није добро завршило. Разарач америчке морнарице са вођеним пројектилима, USS Spruance, пресрео је брод "TOUSKA" у Оманском заливу и упутио им поштено упозорење да се зауставе.

Иранска посада је одбила да послуша, па их је наш морнарички брод зауставио у мјесту разневши рупу у машинском одјељењу. Тренутно су амерички маринци преузели контролу над пловилом. "TOUSKA" је под санкцијама Министарства финансија САД због раније историје илегалних активности. Имамо пуну контролу над бродом и управо провјеравамо шта се налази на њему, наводи се у објави.

