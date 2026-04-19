Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Трампу

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа предсједнику САД Доналду Трампу и америчком народу поводом масовне пуцњаве у Луизијани, у којој је, према првим наводима, убијено осморо дјеце.
- Са великом тугом и невјерицом примила сам вијест о пуцњави у Луизијани и трагичном губитку младих живота, међу којима је и једногодишње дијете. У овим тешким тренуцима за Вас и Вашу земљу, примите изразе мог најдубљег саучешћа, док родитељима и породицама страдалих упућујем ријечи искреног саосјећања - навела је Цвијановићева у телеграму.
Цвијановићева је повријеђенима пожељела брз и успјешан опоравак, а свима који тугују снагу и храброст да преброде посљедице овог бруталног напада, саопштено је из Кабинета српског члана Предсједништва БиХ.
Осморо дјеце старости између једне и 14 година убијено је у пуцњави у америчкој држави Луизијана, јавио је АП.
Полиција је саопштила да су дјеца међу 10 људи који су упуцани током "сукоба у породици", али је јасно ставила до знања да се детаљи истраге још увијек разјашњавају и утврђују.
