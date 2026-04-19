Тигар скочио међу публику, циркусом одјекивали вриска и запомагање!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Истражни органи Руске Федерације саопштили су данас да је покренута истрага након навода да је тигар током циркуске представе искочио из арене ка публици у Ростову на Дону, а према доступним информацијама, повређених нема.
Истрага је организована након медијских извештаја о инциденту који се догодио у Ворошиловском округу града, саопштила је прес-служба Истражног комитета Русије за Ростовску област, пренео је руски Интерфакс.
Како се наводи, током представе тигар је искочио из арене у правцу гледалаца, али нико од посјетилаца није повређен, а животиња је одмах ухваћена и враћена у кавез.
Проверу спроводи и тужилаштво Ростовске области, које је саопштило да се инцидент догодио током наступа уметника путујућег циркуса са дивљим животињама, преноси Танјуг.
Погледајте како је изгледало тај застрашујући тренутак:
Tiger jumped into the audience during a performance:— Russian Market (@runews) April 19, 2026
In Rostov the animal was frightened by a falling net, so it jumped over it and ran into the spectator seats.
Panic broke out, and spectators were evacuated.
Preliminary reports indicate that no one was injured. pic.twitter.com/LukbOzWpsX
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
35
22
24
22
15
22
10
21
58
Тренутно на програму