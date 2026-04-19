Тигар скочио међу публику, циркусом одјекивали вриска и запомагање!

19.04.2026 21:36

Фото: Unsplash

Истражни органи Руске Федерације саопштили су данас да је покренута истрага након навода да је тигар током циркуске представе искочио из арене ка публици у Ростову на Дону, а према доступним информацијама, повређених нема.

Истрага је организована након медијских извештаја о инциденту који се догодио у Ворошиловском округу града, саопштила је прес-служба Истражног комитета Русије за Ростовску област, пренео је руски Интерфакс.

Како се наводи, током представе тигар је искочио из арене у правцу гледалаца, али нико од посјетилаца није повређен, а животиња је одмах ухваћена и враћена у кавез.

Проверу спроводи и тужилаштво Ростовске области, које је саопштило да се инцидент догодио током наступа уметника путујућег циркуса са дивљим животињама, преноси Танјуг.

Погледајте како је изгледало тај застрашујући тренутак:

