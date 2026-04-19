Иран одустао од мировних преговора са Америком

АТВ
19.04.2026 20:47

Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Francisco Seco

Иран је одбио да учествује у другом кругу преговора са Сједињеним Државама, објавила је иранска државна новинска агенција ИРНА.

ИРНА наводи да су прекомјерни, неразуми и нереални захтјеви САД, сталне промјене става, континуиране контрадикторне изјаве, заједно са такозваном поморском блокадом и пријетећом реториком, додатно блокирали напредак у преговорима.

Раније данас амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да његови представници путују у Исламабад како би учествовали у преговорима о Ирану.

Амбасадор САД при УН Мајк Волц такође је рекао да ће се разговори између САД и Ирана наставити у наредна 24 часа.

