Иран одустао од мировних преговора са Америком

Иран је одбио да учествује у другом кругу преговора са Сједињеним Државама, објавила је иранска државна новинска агенција ИРНА.
ИРНА наводи да су прекомјерни, неразуми и нереални захтјеви САД, сталне промјене става, континуиране контрадикторне изјаве, заједно са такозваном поморском блокадом и пријетећом реториком, додатно блокирали напредак у преговорима.
Раније данас амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да његови представници путују у Исламабад како би учествовали у преговорима о Ирану.
Амбасадор САД при УН Мајк Волц такође је рекао да ће се разговори између САД и Ирана наставити у наредна 24 часа.
