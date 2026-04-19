Венс неће предводити делегацију САД на преговорима са Ираном, Трамп открио разлог

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс неће предводити делегацију Сједињених Америчких Држава на новим преговорима са Ираном у Пакистану, изјавио је данас амерички предсједник Доналд Трамп.
- То је само због безбједности. Џеј Ди је сјајан", рекао је Трамп, наводећи разлог зашто Венс не путује у Исламабад, преноси Тајмс оф Израел.
Трамп је у објави на друштвеним мрежама рекао да ће његови представници у понедјељак увече стићи у Исламабад, на још једну рунду преговора са Ираном.
Новинарка Њујорк поста Кејтлин Дурнбос објавила је на мрежи Икс да јој је Трамп потврдио да ће у делегацији бити и изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер.
Раније данас су амерички изасланик при Уједињеним нацијама Мајк Волц и министар енергетике Крис Рајт сугерисали да ће Венс водити америчку делегацију на преговорима у Исламабаду.
Џеј Ди Венс је предводио америчку делегацију на првим преговорима у Исламабаду, који су одржани 11. априла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
28
17
24
17
21
17
09
17
00
Тренутно на програму