''Најлуђи'' Србин икада кренуо флашом урина на НАТО базу

Славомир Ристовић звани Сандро из Краљева током НАТО бомбардовања Србије у војној бази Авијано желио је противнике да гађа флашом урина.
Постоје људи који, ма гдје били и ма шта радили, своју отаџбину и родни крај носе дубоко у срцу. Један од њих је и Славомир Ристовић звани Сандро из Краљева, човјек чија животна прича звучи као филмски сценарио.
Србија
РХМЗ упутио хитно упозорење: Спремите се
Током НАТО бомбардовања 1999. године, док је живио и радио у Италији, одлучио је да, вјеровали или не, моторним змајем полети право ка војној бази Авијано и у тој намјери је успио.
"Возио сам камион за Милано када сам позвао мајку у Краљеву. Рекла ми је да су почеле сирене и да мора да бјежи у подрум. Кад сам то чуо, нисам могао да сједим скрштених руку. Иначе годинама сам се рекреативно бавио летењем, то ми је био омиљени хоби у ком сам био баш добар. Након што сам сазнао за бомбардовање, позвао сам пријатеље из летачког клуба и рекао им да направе транспарент 'No War" и "No guerra'. Хтио сам да одем право у Авијано", започиње своју невјероватну причу Сандро за РИНУ.
Како каже, план му је био несвакидашњи. У флашу од литар и по сипали су урин, који је назвао "еколошком бомбом", а затим је моторним змајем полетио ка једној од највећих НАТО база у Европи.
Регион
Шок у Хрватској: Пронађена четири тијела
"Летио сам ниско, испод далековода, да ме радари не ухвате. Када сам стигао близу базе, подигао сам се на око 1.500 метара и развио транспарент. Видио сам Аваксе и Фантоме поређане доле. Нисам стигао ни флашу са урином да бацим на њих, јер су ме примијетили. Другари преко радио станице вичу ми да погледам десно, а на мене иде Ф-16", каже Сандро за агенцију Рина.
Додаје да је авион прошао јако близу њега, а он је одмах се потрудио да активира падобран. Једва је успио да пронађе ручицу, у посљедњем тренутку активирао је падобран и пао право унутар базе Авијано.
"Опколили су ме војници са свих страна. Ставили ми лисице на палчеве и одвели на испитивање. Нисам ни ја до тада знао да могу лисице на палчеве да се ставе. Два дана и три ноћи нисам спавао. Мислили су да сам терориста, испитивали су ме како и зашто сам дошао. Било је то тада у италијанским медијима, када су схватили да сам нормалан човјек али јако погођен неправдом која се наноси мојој земљи, они су ме пустили", додаје он.
Иако није успио да базу гађа флашом урина, Сандрова замисао бар је на неки начин уродила плодом.
"Када су видјели да сам ја успио да прођем, они су поскидали све контролоре лета да би их провјерили тако да три дана одатле није полетио ниједан авион да гађа Србију", каже овај храбри човјек.
Свијет
Полетио први авион са путницима са "крузера смрти": Ево гдје ће бити смјештени
Иако је скоро пола вијека провео у Италији, Сандро никада није желио да узме италијанско држављанство.
"Тјерали су ме годинама да узмем папире, али нисам хтио. Тек кад одеш из Србије, схватиш колико волиш своју земљу", каже он.
Данас живи на обали Ибра гдје гради мотел и паб за госте из Италије. Планира собе, чамце за весели спуст и мјесто где ће спојити два света која су обележила његов живот – Србију и Италију.
"Италијани су добри људи, политика је нешто друго. Мене су тамо лијепо дочекали, али срце ме је увијек вукло овдје", закључује Сандро.
О храбрости Славомира Ристовића и прије те 1999. године било је ријечи о медијима, јер је овај човјек како су забиљежиле “Барске новине”, крајем осамдесетих извео је први лет делтапланом, односно змајем, од врха Созине до импровизованог аеродрома у Спичанском пољу.
Сцена
Зорица Брунцлик открила ко је није звао од колега
Био је првак сјеверне Италије и учесник Првенства Европе у летењу делтапланом, уз доста ризика, јер није било јаког вјетра који би га подигао након скока са стијене.
И поред тога, извео је низ атрактивних фигура, укључујући и лупинг који му је био заштитни знак. На аеродрому у Сутомору га је дочекало неколико стотина људи, писале су Барске новине о овом невјероватном Србину патриоти.
