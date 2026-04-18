Аутом ударио пјешака у жељи да га убије: Ухапшен 28-годишњак

Коментари:0
У Илијашу је у петак навече ухапшен 28-годишњак који је осумњичен за покушај убиства, након што је, према наводима Министарства унутарњих послова Кантона Сарајево, аутомобилом ударио мушкарца и нанио му тешке тјелесне повреде опасне по живот.
Како је саопштено из МУП-а Кантона Сарајево, полицијски службеници Полицијске управе Илијаш ухапсили су 17. априла 2026. године у 21:30 сати особу иницијала О.М., рођену 1998. године из Илијаша, због постојања основа сумње да је починила кривично дјело покушаја убиства из чланка 166. у вези с чланком 28. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине, на штету особе иницијала С.С., рођене 1975. године из Илијаша.
Према наводима из саопштења осумњичени се терети да је истога дана на подручју Илијаша као пјешака ударио С.С. путничким моторним возилом, с намјером да га лиши живота. Том приликом повријеђени је задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот те је задржан на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву ради даљњег лијечења.
Бања Лука
"Сјеча стабала на обали Врбаса недопустива, зеленило у граду девастирано"
Из МУП-а Кантона Сарајево навели су како је дежурни тужилац Кантоналног тужитељства Кантона Сарајево руководио очевидом, који су обавили полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.
Ухапшен је након привођења предан у просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а Кантона Сарајево, док полицијски службеници, под надзором тужиоца настављају даљњи рад на овом предмету.
(Бљесак)
Наука и технологија
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Сцена
3 ч0
Савјети
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
9 ч0
Најновије
Најчитаније
18
24
18
12
17
56
17
53
17
43
Тренутно на програму