Аутом ударио пјешака у жељи да га убије: Ухапшен 28-годишњак

18.04.2026 15:42

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У Илијашу је у петак навече ухапшен 28-годишњак који је осумњичен за покушај убиства, након што је, према наводима Министарства унутарњих послова Кантона Сарајево, аутомобилом ударио мушкарца и нанио му тешке тјелесне повреде опасне по живот.

Како је саопштено из МУП-а Кантона Сарајево, полицијски службеници Полицијске управе Илијаш ухапсили су 17. априла 2026. године у 21:30 сати особу иницијала О.М., рођену 1998. године из Илијаша, због постојања основа сумње да је починила кривично д‌јело покушаја убиства из чланка 166. у вези с чланком 28. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине, на штету особе иницијала С.С., рођене 1975. године из Илијаша.

Према наводима из саопштења осумњичени се терети да је истога дана на подручју Илијаша као пјешака ударио С.С. путничким моторним возилом, с намјером да га лиши живота. Том приликом повријеђени је задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот те је задржан на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву ради даљњег лијечења.

Из МУП-а Кантона Сарајево навели су како је дежурни тужилац Кантоналног тужитељства Кантона Сарајево руководио очевидом, који су обавили полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.

Ухапшен је након привођења предан у просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а Кантона Сарајево, док полицијски службеници, под надзором тужиоца настављају даљњи рад на овом предмету.

(Бљесак)

