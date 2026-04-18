Ово су трикови који ће помоћи да уклоните мирисе од кувања

Аутор:АТВ
Припремили сте одличну вечеру, гости су одушевљени, али када се ујутру пробудите, мирис кувања и даље вас дочека у дневној соби, од јучерашњег спремање рибе или бијелог лука.
Да бисте уклонили непријатне мирисе, потребно је да их неутрализујете на самом извору и дословно "извучете" из ваздуха.
Отварање прозора често не рјешава проблем, нарочито у хладнијим месецима када не желите да расхладите цијели стан. Срећом, постоје једноставни, природни и веома ефикасни трикови који ће вам помоћи да уклоните непријатне мирисе за свега неколико минута, без агресивних хемијских освеживача.
3 начина да уклоните мирисе од кувања
Бијело сирће је апсолутни побједник када је ријеч о неутрализацији мириса, јер његова киселина разграђује молекуле непријатних мириса.
Одмах након кувања ставите мању шерпу са водом на шпорет, додајте око децилитар бијелог сирћета и неколико кришки лимуна или поморанџе. Оставите да лагано ври на средњој температури око 15 минута. Пара ће се ширити просторијом, сирће ће уклонити мирисе хране, а цитруси ће оставити пријатан, природан мирис.
Ако вам смета јак мирис сирћета, у воду можете додати неколико каранфилића и штапић цимета, који ће створити топао, пријатан мирис дома.
Ако желите да уклоните мирисе док већ уживате у оброку, користите соду бикарбону и кафу. Сода бикарбона је позната по томе што упија влагу и непријатне мирисе. Сипајте је у неколико мањих посуда и распоредите по кухињи и трпезарији.
За још бржи и мириснији ефекат користите кафу. Она садржи азот који одлично неутралише мирисе. Можете оставити шољу свјеже млијевене кафе на радној површини или кратко пропржити зрна на сувом тигању.
Трик са влажним пешкиром који користе и професионалци
Када вам је потребно тренутно решење, испробајте трик који користе и професионални кувари. Узмите чисту кухињску крпу или мањи пешкир, наквасите га водом и добро исциједите.
За јачи ефекат можете га попрскати са неколико капи бијелог сирћета или омиљеног етеричног уља. Затим пешкир неколико минута "вртите" по ваздуху у кухињи и сусједним просторијама. Влага из пешкира дословно ће "ухватити" честице мириса које лебде у ваздуху, преноси нова.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
