Не бацајте старе фармерке: Уз помоћ овог једноставног трика поново могу изгледати као нове

Многи имају своје омиљене фармерке које радо носе свакодневно, али с временом оне могу изгубити облик, али боју.
Често прање и ношење доводе до тога да се материјал растегне или деформише, због чега фармерке више не изгледају исто као када су купљене. Ипак, постоји један једноставан начин који може помоћи да се њихов изглед дјелимично освјежи.
Ријеч је о такозваној "методи кухања", која се може примијенити на одређене врсте фармерки. Важно је нагласити да овај поступак није погодан за моделе који садрже еластин, јер може довести до додатног оштећења и губитка облика.
Код фармерки које немају еластин, овај поступак може дати боље резултате. Први корак је да се у већем лонцу прокуха вода у коју се дода око 100 грама соли. Со помаже да се боја задржи и спријечи њено испирање током високих температура.
Када вода прокључа, фармерке се стављају у лонац и остављају да се кухају око десетак минута, слично као тјестенина, пише Кликс
Након тога се ваде из воде, лагано оциједе и исперу хладном водом. Потом се остављају да се природно осуше на зраку, након чега би требале поново добити нешто свјежији изглед и чвршћи облик.
