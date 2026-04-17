Кад сљедећи пут будете љуштили бијели лук, примјените овај корак и ријешите се непријатног мириса

Бијели лук је сјајан додатак јелима, због свог интензивног и карактеристичног укуса, било да су у питању чорбе, пасте или припрема меса. Ипак, када припремате јело, сигурно се увијек мучите са љуштењем, а мирис који остаје на прстима је права ноћна мора. Пробајте један једноставан трик и све ово ће бити давна прошлост!
Ставите цијелу главицу бијелог лука у микроталасну на 20 секунди или мање, у зависности од јачине вашег апарата.
Када га извадите, примјетићете да се веома лако љушти, а мирис бијелог лука се не задржава на вашим рукама. Ољуштене ченове бијелог лука можете да држите у затвореној чинији у фрижидеру до два дана, пише Курир
Савјети
50 мин0
Савјети
2 ч0
Савјети
2 ч0
Савјети
8 ч0
