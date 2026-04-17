Фуге ће вам бити као нове за 5 минута уз двије ствари из кухиње

17.04.2026 13:59

Фото: Max Vakhtbovycn/Pexels

Фуге између плочица с временом упијају прљавштину, масноћу, влагу и каменац, па могу да потамне и изгледају запуштено чак и када су плочице чисте.

Добра вијест је да их можете очистити врло ефикасно помоћу једноставне комбинације које већ имате у кухињи.

У питању су прашак за пециво и сирће и оно што је најбоље, нема јаких хемикалија.

Прво је важно да припремите површину. Пребришите плочице и фуге сувом или благо влажном крпом како би уклонили прашину и површинску нечистоћу. Ако је ријеч о кухињи или купатилу, најбоље је да нема сапунице или детерџента на површини прије наношења смјесе.

У чинију помијешајте кесицу прашка за пециво и мало сирћета довољно да добијете ни преријетку смјесу, али ни пасту. Када будете спојили састојке, доћи ће до пјенушања, па то не треба да вас чуди. Добијену смјесу нанесите по фугама и у танком слоју и оставите неколико минута да реагује, у зависности од тога колико су вам фуге прљаве. Постепено ће се наслаге разградити као и прљавштина и каменац.

Узмите прљаву четкицу за зубе или мању четку и почните да трљате по фугама по свим смјеровима али и кружним покретима. Одмах ћете примијетити како се фуге чисте. Када завршите чишћење, пребришите влажном крпом како би се уклонила нечистоћа, па потом пребришите и сувом крпом, преноси Она.

