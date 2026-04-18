Саобраћајна несрећа у Бањалуци, интервенисало девет ватрогасаца, извлачили возача

Аутор:

АТВ
18.04.2026 14:04

Ватрогасци извлаче возача из аутомобила након саобраћајне незгоде
Фото: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Једна особа је повријеђена у саобраћајној незгоди која се догодила синоћ у Бањалуци, саопштили су бањалучки ватрогасци који су и извршили интервенцију.

"У саобраћајној незгоди која се догодила синоћ, у бањалучкој Улици 1300 каплара једно лице је повријеђено. Интервенција је пријављена у 21.05 часова, а на терен је упућено девет ватрогасаца са два возила, који су извршили техничку интервенцију након саобраћајне незгоде", саопштено је из Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука.

Повријеђено лице је збринуто, а више детаља о узроку несреће и степену повреда за сада није познато.

Тагови :

Саобраћајна незгода

Ватрогасци

Бањалука

удес

