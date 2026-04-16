Младић (18) покосио мушкарца на мопеду: Човјек страдао на лицу мјеста

Припадници Министарства унутрашњих послова у Пироту, по налогу Основног јавног тужилаштва у Пироту, одредили су задржавање до 48 сати С. Ђ. (20) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја.
Он се сумњичи да је синоћ, око 20 сати, на обилазници око Пирота, управљајући „голфом“ сустигао четрдесетосмогодишњег возача мопеда из околине Пирота, при чему је дошло до контакта између возила.
У овој саобраћајној несрећи возач мопеда је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста. Осумњичени ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.
