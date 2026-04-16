Logo
Large banner

Младић (18) покосио мушкарца на мопеду: Човјек страдао на лицу мјеста

Аутор:

АТВ
16.04.2026 12:38

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Пироту, по налогу Основног јавног тужилаштва у Пироту, одредили су задржавање до 48 сати С. Ђ. (20) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја.

Он се сумњичи да је синоћ, око 20 сати, на обилазници око Пирота, управљајући „голфом“ сустигао четрдесетосмогодишњег возача мопеда из околине Пирота, при чему је дошло до контакта између возила.

638755a328f91 sipa

У овој саобраћајној несрећи возач мопеда је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста. Осумњичени ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пирот

Саобраћајна несрећа

погинуо мушкарац

удес

погинуо возач

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner