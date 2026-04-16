Радановић: МУП Бихаћа да одбрани Србе од миграната?

Предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радовановић огласио се поводом напада миграната на Србе у Трубару.
"Дошли су из Азије да нападну на српску биједу и сиротињу, да им отму паре што су за сандука оставили. Срби још нису заборавили оне што су из Кулен Вакуфа 1941. дошли и клали по Трубару Мартин Броду и околним селима", рекао је Радановић.
Он је упитао шта је следеће.
"Да упадну у Рмаљ? И то су Срби видјели и 1941 и 1995.године. Узели су 20 села Дрвару и дали их Бихаћу, нису питали ниједног Србина хоће ли у Бихаћ", рекао је Радановић.
Он је истакао да су то све српска села, отета Дрвару, а дата Бихаћу.
Упитао је ко да брани Србе у Трубару.
"Која полиција, која власт? МУП Бихаћа ће да одбрани Србе од миграната? После геноцида и етничког чишћења у XX вијеку, Срби не вјерују никакве резолуције декларације законе, да ће их сачувати од убијања", рекао је Радановић.
Истакао је да Срби вјерују само у властиту власт.
"Република Српска је почетак и крај сваке приче за статус Срба. Без Републике Српске нема Срба. Без Републике Српске би био геноцид поновио би нам се Јасеновац, Гаравице, Пребиловци", закључио је Радановић.
