Радановић: МУП Бихаћа да одбрани Србе од миграната?

Аутор:

АТВ
16.04.2026 12:02

Обијена православна црква у Трубару
Фото: Srna

Предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радовановић огласио се поводом напада миграната на Србе у Трубару.

"Дошли су из Азије да нападну на српску биједу и сиротињу, да им отму паре што су за сандука оставили. Срби још нису заборавили оне што су из Кулен Вакуфа 1941. дошли и клали по Трубару Мартин Броду и околним селима", рекао је Радановић.

Он је упитао шта је следеће.

"Да упадну у Рмаљ? И то су Срби видјели и 1941 и 1995.године. Узели су 20 села Дрвару и дали их Бихаћу, нису питали ниједног Србина хоће ли у Бихаћ", рекао је Радановић.

Он је истакао да су то све српска села, отета Дрвару, а дата Бихаћу.

Упитао је ко да брани Србе у Трубару.

"Која полиција, која власт? МУП Бихаћа ће да одбрани Србе од миграната? После геноцида и етничког чишћења у XX вијеку, Срби не вјерују никакве резолуције декларације законе, да ће их сачувати од убијања", рекао је Радановић.

Истакао је да Срби вјерују само у властиту власт.

"Република Српска је почетак и крај сваке приче за статус Срба. Без Републике Српске нема Срба. Без Републике Српске би био геноцид поновио би нам се Јасеновац, Гаравице, Пребиловци", закључио је Радановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

