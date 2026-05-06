Надал: Синер је за Зверева практично непобједив

Шпански тениски тренер Тони Надал каже да Саша Зверев сматра Јаника Синера непобједивим.
Синер је за 58 минута декласирао Зверева у финалу Мадрида резултатом 6:1, 6:2.
Италијан је тако повисио на 10-4 у међусобним дуелима.
"Финале које се завршава за мање од сат времена између првог и трећег на свијету. Зверев је ушао на терен већ поражен", каже Надал и додаје:
"Питао сам Зверева тада против кога би више волио да се суочи, са Синером или Алкарасом, а он је одговорио са Алкарасом. Синер је за њега практично непобједив. Не сматрам Алкараса инфериорним у односу на Синера".
Синер је надиграо Зверева девет пута узастопно, од тога у четири наврата током 2026. године.
