Надал: Синер је за Зверева практично непобједив

06.05.2026 16:03

Александар Зверев из Њемачке, десно, прелива пјенушаво вино преко главе Јаника Синера из Италије на крају финалног меча у мушком синглу на тениском турниру у Мадриду, Шпанија, у недјељу, 3. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Шпански тениски тренер Тони Надал каже да Саша Зверев сматра Јаника Синера непобједивим.

Синер је за 58 минута декласирао Зверева у финалу Мадрида резултатом 6:1, 6:2.

Италијан је тако повисио на 10-4 у међусобним дуелима.

"Финале које се завршава за мање од сат времена између првог и трећег на свијету. Зверев је ушао на терен већ поражен", каже Надал и додаје:

"Питао сам Зверева тада против кога би више волио да се суочи, са Синером или Алкарасом, а он је одговорио са Алкарасом. Синер је за њега практично непобједив. Не сматрам Алкараса инфериорним у односу на Синера".

Синер је надиграо Зверева девет пута узастопно, од тога у четири наврата током 2026. године.

