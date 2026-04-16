Братунчанину предложен притвор због пријетњи на ”Фејсбуку”

Огњен Матавуљ
16.04.2026 11:48

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини затражило је одређивање једномјесечног притвора за Р.Ж. из Братунца због пријетњи које је у више наврата упућивао истој особи преко ”Фејсбука”.

Како сазнаје АТВ Р.Ж. је ухапшен прије два дана и на терет му се ставља да је од јануара починио четири кривична дјела на штету мушкарца, с којим је од раније у конфликту.

Хапшен два пута, пријетње настављене

У два наврата му је пријетио прекo свог налога на ”Фејсбуку”, да би му 26. фебруара оштетио аутомобил у мјесту Хранча код Братунца. Оба пута је ухапшен и чак је током криминалистичке обраде признао дјела.

Против њега је покренут поступак, али упркос томе од пријетњи није одустајао. Прије неколико дана поново је пријетио оштећеном и њему блиским људима, али овај пут преко лажног профила на ”Фејсбуку”. Чим је утврђено ко стоји иза лажног профила наложено је хапшење Р.Ж.

Угрозио сигурност више особа

Послије криминалистичке обраде Р.Ж. је предат у надлежност тужилаштва због сумње да је починио три кривична дјела угрожавања сигурности и оштећење туђе ствари.

”Осумњиченом се на терет ставља да је путем друштвене мреже ”Фејсбуку” 22. јануара преко свог профила угрозио сигурност више особа озбиљном пријетњом да ће их лишити живота. На исти начин је 26. фебруара угрозио сигурност више особа пријетњом да ће им нанијети тешке повреде, као и 8. априла с лажног профила”, саопштило је Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.

Додају да је Р.Ж. осумњичени и да је 26. фебруара у мјесту Хранча код Братунца, због ранијих несугласила, оштетио туђу ствар (аутомобил, оп.а.).

Страх да ће учинити дјело којим пријети

Притвор је предложен због бојазни да ће боравком на слободи ометати поступак утицајем на свједоке, те опасности да ће поновити или учинити дјело којим пријети, а за које се може изрећи казна од три или више година затвора. О приједлогу за притвор одлучиваће Основни суд у Сребреници.

