Ученик упуцао друга из разреда током часа

16.04.2026 12:26

Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

У једној од школа Ужгородског округа у Закарпатју, ученик је пуцао на друга из разреда пиштољем, наводи се у саопштењу украјинске полиције.

У 09.30, полицијска линија 102 примила је информацију о пуцњави у школи, преноси Укринформ. Ученик деветог разреда изненада је извукао пиштољ током часа и почео да пријети присутнима у учионици, а затим је два пута пуцао, ранивши свог друга из разреда.

Након тога, тинејџер је побјегао у непознатом правцу.

Патролни полицајци су га касније привели и конфисковали пиштољ за који се претпоставља да је трауматски (несмртоносно оружје намењено за самоодбрану гуменим мецима).

У Украјини је потребна посебна дозвола за куповину и ношење таквог пиштоља, те се истражује како је оружје доспјело у руке малољетника, а надлежни органи разматрају правну квалификацију инцидента, преноси Танјуг.

