Ученик упуцао друга из разреда током часа

Аутор:АТВ
Коментари:0
У једној од школа Ужгородског округа у Закарпатју, ученик је пуцао на друга из разреда пиштољем, наводи се у саопштењу украјинске полиције.
У 09.30, полицијска линија 102 примила је информацију о пуцњави у школи, преноси Укринформ. Ученик деветог разреда изненада је извукао пиштољ током часа и почео да пријети присутнима у учионици, а затим је два пута пуцао, ранивши свог друга из разреда.
Након тога, тинејџер је побјегао у непознатом правцу.
Република Српска
Свечана академија поводом 20 година рада Агенције за осигурање Српске
Патролни полицајци су га касније привели и конфисковали пиштољ за који се претпоставља да је трауматски (несмртоносно оружје намењено за самоодбрану гуменим мецима).
У Украјини је потребна посебна дозвола за куповину и ношење таквог пиштоља, те се истражује како је оружје доспјело у руке малољетника, а надлежни органи разматрају правну квалификацију инцидента, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
41 мин0
Наука и технологија
41 мин0
Хроника
43 мин0
Свијет
57 мин0
Свијет
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
58
12
57
12
56
12
50
12
38
Тренутно на програму