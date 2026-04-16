Logo
Large banner

Тинејџеру који је починио масакр у турској школи узор био масовни убица

Аутор:

16.04.2026 12:04

Коментари:

0
Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава
Фото: Tanjug / AP / IHA

Тинејџер Иса Арас Мерсинли, који је у нападу у школи у Кахранмармарашу у Турској усмртио деветоро људи, био је присталица америчког злочинца Елиота Роџера, који је у нападу у Калифорнији 2014. године усмртио шесторо људи, саопштено је из турске Генералне дирекције за безбједност.

Истрагом је утврђено да је Мерсинли на "Воцапу" поставио профилну слику која алудира на Роџера.

Према наводима Дирекције, тај детаљ се сматра значајним у покушају истражних органа да схвате који су били мотиви за напад.

Тинејџер усмртио деветоро, па извршио самоубиство

Међутим, према званичној процјени, нема назнака тероризма у нападу и случај је класификован као "изолован напад".

Мерсинли, који је био ученик осмог разреда, јуче је у школи усмртио осморо ученика и наставницу. Он је извршио самоубиство док су полицајци покушавали да га ухапсе.

У нападу је рањено још 20 људи, а шесторо је и даље у критичном стању.

Отац нападача, бивши полицајац Угур Мерсинли, ухапшен је у оквиру истраге.

Истражни органи се усредсређују на анализу дигиралих активности нападача, укључујући налоге на апликацијама за слање порука и друштвеним мрежама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Турска

Турска пуцњава школа

ученици

Школа

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner