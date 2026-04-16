Тинејџеру који је починио масакр у турској школи узор био масовни убица

Тинејџер Иса Арас Мерсинли, који је у нападу у школи у Кахранмармарашу у Турској усмртио деветоро људи, био је присталица америчког злочинца Елиота Роџера, који је у нападу у Калифорнији 2014. године усмртио шесторо људи, саопштено је из турске Генералне дирекције за безбједност.
Истрагом је утврђено да је Мерсинли на "Воцапу" поставио профилну слику која алудира на Роџера.
Према наводима Дирекције, тај детаљ се сматра значајним у покушају истражних органа да схвате који су били мотиви за напад.
Међутим, према званичној процјени, нема назнака тероризма у нападу и случај је класификован као "изолован напад".
Мерсинли, који је био ученик осмог разреда, јуче је у школи усмртио осморо ученика и наставницу. Он је извршио самоубиство док су полицајци покушавали да га ухапсе.
У нападу је рањено још 20 људи, а шесторо је и даље у критичном стању.
Отац нападача, бивши полицајац Угур Мерсинли, ухапшен је у оквиру истраге.
Истражни органи се усредсређују на анализу дигиралих активности нападача, укључујући налоге на апликацијама за слање порука и друштвеним мрежама.
