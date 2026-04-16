Дарко Младић: Стање генерала још горе, тражили смо да тим наших љекара иде у Хаг

Аутор:АТВ
Коментари:0
Стање генерала Ратка Младића се из дана у дан погоршава, рекао је син Ратка Младића, Дарко Младић.
"Спремили смо тим љекара и тражили смо да што прије добијемо термин да дођу и да га прегледају", поручио је Младић.
Каже да је генерал Младић већ двије године у притворској амбуланти.
"То није права болница класична већ је то неки вид напредније амбуланте. То је разлог зашто смо се обратили Влади Србије за асистенцију да они изврше притисак ка секретеријату да нам се сва документација хитно достави како би наши љекари имали адекватну припрему за одлазак тамо", изјавио је Младић за РТРС.
Подсјетимо, Дарко Младић је јуче рекао да се очекује да у што скоријем времену добије документацију о стању генерала од здравствене службе Трибунала у Хагу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
15 ч5
Република Српска
17 ч3
Република Српска
17 ч4
Најновије
Најчитаније
12
58
12
57
12
56
12
50
12
38
Тренутно на програму