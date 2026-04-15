Почела примјена поврата 10 фенинга по литру горива

Почела је примјена поврата од 10 фенинга по литру горива за грађане на 214 продајних мјеста широм Републике Српске. Право на ову погодност имају грађани који посједују личну карту издату у Републици Српској и возило регистровано у Босни и Херцеговини.
Попуст се остварује директно на каси, уз могућност да трговци затраже лична документа на увид. Надлежни тврде да је ријеч о конкретној помоћи, док грађани са којима смо ми разговарали подијељени.
"Не вјерујем, не вјерујем, а не знам ни какав ефекат то има, пољопривредницима поготово мислим да то не може значити њима једино може важити онај плави дизел".
"Хоћу, сигурно хоћу, колико било било, за нас је добро, значиће колико толико значиће, иако нисам неки велики потрошач значиће".
"Немам појма, значиће свашта кад су мала примања мале пензије значиће међутим како ће се то моћи спровести ја нисам сигуран".
"То је брига потрошача и људи који возе и сипају гориво мени то не значи ништа", неки су од коментара грађана.
Представници Уније послодаваца Републике Српске, подржавају све оно што се тиче побољшања живота грађана. Ипак овом одлуком нису у потпуности задовољни јер се она односи само на точење горива на бензинским пумпама, а већина привредних субјеката, гориво точи путем цистерни.
"Такви привредни субјекти неће имати право на поврат што сматрамо да је крајње некоректно и да од овог потеза привредници а и грађани који користе услуге тих привредника неће имати никакве користи", рекао је Дејан Мијић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Дистрибутери горива спремно су дочекали почетак примјене ове одлуке. Уговори са надлежним министарством су потписани.
"Ми смо данас у току дана потписали уговор са министарством тако да од сутра на свим нашим бензинским пумпама биће примијењени попусти од 10 фенинга. То је додатни попуст који се надам да ће се изразити добро на грађане и гдје ће добити додатну стимулацију", рекао је Јовица Вучковић, предузеће Нешковић Д.О.О.
Из Министарства поручују да ће листе укључених привредних субјеката бити редовно ажуриране по прикључивању нових учесника. Бензинске пумпе мора да посједују рјешење Министарства трговине и туризма за обављање дјелатности трговине на мало нафтним дериватима и закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи.
"Тренутно је укључено 25 трговаца на мало нафтним дериватима са укупно 214 продајних мјеста широм Републике Српске. Купцима ће се умањење обрачунати директно на лицу мјеста", поручују из Министарства трговине и туризма Републике Српске.
Трговцима ће средства која по овом основу не наплате од корисника бити надокнађена из средстава Фонда солидарности Републике Српске, након достављања захтјева ресорном министарству. Поврат од 10 фенинга по литру горива у Републици Српској важи од 15. априла до 16. маја ове године.
