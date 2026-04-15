Дарко Младић: Ситуација није добра, здравствено стање генерала се погоршава

Истакао је да генерал не добија адекватну медицинску његу и да се његови здравствени проблеми потцјењују.

- Након тог разговара, обећали су нам да ће послати документа, снимке и налазе из лабораторије, али нисмо до данас добили ништа - навео је Дарко Младић.

Навео је да је пробао да се чује са генералом у неколико наврата.

- Али он јако слабо прича, није могао да ми каже ни колики му је притисак. Све лошије се осјећа, ситуације није добра, јер његово стање се само погоршава - рекао је Дарко Младић за РТРС.

Подсјећамо, генерал Ратко Младић доживио је лакши мождани удар и сада је у јако тешком стању.

Генерал има и озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима.

Више пута је хоспитализован и подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне интервенције на срцу и нози.

Од 2024. године се налази у притворској болници у Хагу.