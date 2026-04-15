Дарко Младић: Ситуација није добра, здравствено стање генерала се погоршава

15.04.2026 18:28

Дарко Младић: Ситуација није добра, здравствено стање генерала се погоршава

Син генерала Ратка Младића, Дарко Младић, рекао је за РТРС да очекује да у што скоријем времену добије документацију о стању генерала од здравствене службе Трибунала у Хагу.

Истакао је да генерал не добија адекватну медицинску његу и да се његови здравствени проблеми потцјењују.

- Након тог разговара, обећали су нам да ће послати документа, снимке и налазе из лабораторије, али нисмо до данас добили ништа - навео је Дарко Младић.

Навео је да је пробао да се чује са генералом у неколико наврата.

- Али он јако слабо прича, није могао да ми каже ни колики му је притисак. Све лошије се осјећа, ситуације није добра, јер његово стање се само погоршава - рекао је Дарко Младић за РТРС.

Подсјећамо, генерал Ратко Младић доживио је лакши мождани удар и сада је у јако тешком стању.

Генерал има и озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима.

Више пута је хоспитализован и подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне интервенције на срцу и нози.

Од 2024. године се налази у притворској болници у Хагу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Дарко Младић

Ратко Младић мождани удар

Ратко Младић

Хаг

Прочитајте више

Тома Фила: Генерал Младић је у страшном стању, али они желе да га убију

Република Српска

Тома Фила: Генерал Младић је у страшном стању, али они желе да га убију

3 ч

4
Ратко Младић имао мождани удар

Република Српска

Ратко Младић имао мождани удар

7 ч

20
Остојић: Пресудама Малићу и Павловићу отворена Пандорина кутија на штету Срба

Република Српска

Остојић: Пресудама Малићу и Павловићу отворена Пандорина кутија на штету Срба

2 мј

0
Генерал Младић прославио Божић у капели притворске јединице

Република Српска

Генерал Младић прославио Божић у капели притворске јединице

3 мј

3

Више из рубрике

Тома Фила: Генерал Младић је у страшном стању, али они желе да га убију

Република Српска

Тома Фила: Генерал Младић је у страшном стању, али они желе да га убију

3 ч

4
Ратко Младић имао мождани удар

Република Српска

Ратко Младић имао мождани удар

7 ч

20
Милорад Додик и патријарх Порфирије

Република Српска

Додик са патријархом Порфиријем: Важна вјера, снага и заједништво српског народа

8 ч

6
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Београду даје изјаве за новинаре, 15.04.2026.

Република Српска

Додик: Конаковић злоупотријебио положај, спољна политика БиХ се распала

8 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Предсједник ММФ: Свјетска економија на граници фискалне одрживости, потребне хитне реформе

20

19

Џиновски нови кратер на Мјесецу изненадио научнике

20

17

Хакери упали на сајт који користе милиони: Ако имате овај алат за рачунар, у проблему сте

20

08

Стравично невријеме: Олуја однијела 16 живота на Карибима

19

57

Додик: Станивуковић жели да се кандидује јер бјежи, Град сада дугује 56 милиона

