Дарко Младић: Ситуација није добра, здравствено стање генерала се погоршава

Син генерала Ратка Младића, Дарко Младић, рекао је за РТРС да очекује да у што скоријем времену добије документацију о стању генерала од здравствене службе Трибунала у Хагу.
Истакао је да генерал не добија адекватну медицинску његу и да се његови здравствени проблеми потцјењују.
- Након тог разговара, обећали су нам да ће послати документа, снимке и налазе из лабораторије, али нисмо до данас добили ништа - навео је Дарко Младић.
Навео је да је пробао да се чује са генералом у неколико наврата.
- Али он јако слабо прича, није могао да ми каже ни колики му је притисак. Све лошије се осјећа, ситуације није добра, јер његово стање се само погоршава - рекао је Дарко Младић за РТРС.
Подсјећамо, генерал Ратко Младић доживио је лакши мождани удар и сада је у јако тешком стању.
Генерал има и озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима.
Више пута је хоспитализован и подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне интервенције на срцу и нози.
Од 2024. године се налази у притворској болници у Хагу.
