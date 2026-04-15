Тома Фила: Генерал Младић је у страшном стању, али они желе да га убију

15.04.2026 17:04

Адвокат Тома Фила изјавио је Срни да се Хашки трибунал не руководи међународним правом, већ правом јачег, што потврђује и све што се дешава са генералом Ратком Младићем који је у притвору у јако тешком здравственом стању.

"Генерал Младић је у страшном стању, али они желе да га убију. Као и са /првим предсједником Радованом/ Караџићем, они не дозвољавају пуштање /осуђених Срба/ на слободу након одлежане две трећине казне, зато што траже да признају и да се покају, а они нису признавали дело /за које су их теретили у Хагу/ и није ни требало да признају", каже Фила.

Угледни адвокат каже да се Хашки трибунал не руководи међународним конвенцијама о заштити права осуђених лица.

Он каже да нико није повјеровао да је Хашки трибунал основан ради потребе поштовања међународног права и сви знају да је настао као резултат права јачег.

Фила напомиње да је ово својевремено рекао и тадашњем предсједнику СР Југославије Слободану Милошевићу који је касније и сам скончао у Хашком трибуналу.

"Јер је Хашки трибунал направљен због Милошевића, а онда су ширили...", каже Фила.

Он подсјећа да је међународно право срушено још 1999. године НАТО бомбардовањем СР Југославије без одлуке Савјета безбједности УН и да се од тада нормалним сматра само оно што уради онај ко је јачи.

"Да је по правилима, морали би да га пусте да умре на миру у својој отаџбини", каже Фила.

Генерал Ратко Младић недавно је доживио лакши мождани удар и сада је у јако тешком стању, рекао је Срни данас генералов син Дарко Младић.

Генерал Младић претрпио је више можданих удара, а има озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима.

