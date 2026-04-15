Тома Фила: Генерал Младић је у страшном стању, али они желе да га убију

Адвокат Тома Фила изјавио је Срни да се Хашки трибунал не руководи међународним правом, већ правом јачег, што потврђује и све што се дешава са генералом Ратком Младићем који је у притвору у јако тешком здравственом стању.
"Генерал Младић је у страшном стању, али они желе да га убију. Као и са /првим предсједником Радованом/ Караџићем, они не дозвољавају пуштање /осуђених Срба/ на слободу након одлежане две трећине казне, зато што траже да признају и да се покају, а они нису признавали дело /за које су их теретили у Хагу/ и није ни требало да признају", каже Фила.
Ратко Младић имао мождани удар
Угледни адвокат каже да се Хашки трибунал не руководи међународним конвенцијама о заштити права осуђених лица.
Он каже да нико није повјеровао да је Хашки трибунал основан ради потребе поштовања међународног права и сви знају да је настао као резултат права јачег.
Фила напомиње да је ово својевремено рекао и тадашњем предсједнику СР Југославије Слободану Милошевићу који је касније и сам скончао у Хашком трибуналу.
"Јер је Хашки трибунал направљен због Милошевића, а онда су ширили...", каже Фила.
Он подсјећа да је међународно право срушено још 1999. године НАТО бомбардовањем СР Југославије без одлуке Савјета безбједности УН и да се од тада нормалним сматра само оно што уради онај ко је јачи.
"Да је по правилима, морали би да га пусте да умре на миру у својој отаџбини", каже Фила.
Генерал Ратко Младић недавно је доживио лакши мождани удар и сада је у јако тешком стању, рекао је Срни данас генералов син Дарко Младић.
Генерал Младић претрпио је више можданих удара, а има озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима.
