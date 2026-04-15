Ратко Младић имао мождани удар

Генерал Ратко Младић доживио је лакши мождани удар и сада је у јако тешком стању, рекао је генералов син Дарко Младић.
Како каже, очекује да добије документацију од здравствене службе трибунала у Хагу да тачно види шта се десило у петак, 10. априла.
"Генерал је био пребачен у болницу, па су га истог дана вратили у притворску јединицу. Највероватније је имао лакши мождани удар", рекао је Младићев син.
Он је објаснио да су генерала у петак водили на претраге, али да још није стигла никаква документација.
"Они су нам обећали да ће нам послати те документе. Осим усменог разговора са лекаром, нисмо добили ништа. Чекамо да нам пошаљу те налазе, које су радили исти дан, али још нисмо добили ништа", навео је Дарко Младић.
Он је додао да је његов отац у јако тешком стању, истичући да више не могу ни да га ставе у колица.
"Слабо комуницира и стање је веома забрињавајуће", рекао је Дарко Младић.
Генерал Младић претрпио је више можданих удара, а има озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима.
Више пута је хоспитализован и подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне интервенције на срцу и нози.
Од 2024. године се налази у притворској болници у Хагу, пише Срна.
