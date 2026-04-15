Додик са патријархом Порфиријем: Важна вјера, снага и заједништво српског народа

Аутор:АТВ
У пријатном разговору са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем, уз традиционално туцање јајима, подсјетили смо се колико су важни вјера, заједништво и снага нашег народа, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Вријеме празника нас увијек подсјети на обнову, истрајност и вјеру у будућност. Република Српска управо на тим вриједностима траје и иде напријед", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
У пријатном разговору са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем, уз традиционално туцање јајима, подсјетили смо се колико су важни вјера, заједништво и снага нашег народа.— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 15, 2026
Подсјећамо, Додик је данас заједно са руководством Републике Српске боравио у Београду, гдје је присуствовао на састанку руководства Српске са Вучићем и представницима Министарства одбране и Војске Србије.
