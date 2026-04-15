Logo
Large banner

Додик са патријархом Порфиријем: Важна вјера, снага и заједништво српског народа

Аутор:

АТВ
15.04.2026 12:32

Коментари:

6
Фото: Printscreen/X/MiloradDodik

У пријатном разговору са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем, уз традиционално туцање јајима, подсјетили смо се колико су важни вјера, заједништво и снага нашег народа, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Вријеме празника нас увијек подсјети на обнову, истрајност и вјеру у будућност. Република Српска управо на тим вриједностима траје и иде напријед", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, Додик је данас заједно са руководством Републике Српске боравио у Београду, гдје је присуствовао на састанку руководства Српске са Вучићем и представницима Министарства одбране и Војске Србије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Патријарх Порфирије

Милорад Додик

Београд

СПЦ

православље

туцање јајима

Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner