Заштитите себе и своју породицу од онлине пријетњи уз Сигуран НЕТ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Поуздана услуга за онлине заштиту, Сигуран НЕТ штити дјецу од непримјереног садржаја, као и ваше уређаје и податке док сте на интернету.
Сигуран НЕТ аутоматски препознаје и блокира злонамјерне сајтове, спречава фишинг нападе и упозорава на сумњиве активности у реалном времену.
Такође, уз Сигуран НЕТ можете контролисати садржаје којима приступају ваша дјеца. Уз опцију родитељске контроле можете поставити временска ограничења коришћења интернета, као и управљати доступним садржајем у складу са узрастом дјетета.
Као м:тел корисник, активирајте Сигуран НЕТ до 15. маја ове године и испробајте услугу без надокнаде у трајању од 60 дана. Након промотивног периода, цијена услуге износи само 2 КМ мјесечно.
Активација услуге је једноставна и можете је извршити на више начина: позовите *100# и одаберите Сигуран НЕТ; пошаљите СМС са текстом СИГУРАННЕТ на број 0651177; путем апликације м:го или апликације Мој м:тел.
Свој кућни интернет можете заштитити једноставном активацијом путем Мој м:тел портала или посјетом најближој м:тел пословници.
Интернет сигурност почиње код куће, осигурајте сигурно дигитално окружење уз м:тел услугу Сигуран НЕТ!
За више информација посјетите www.мтел.ба или позовите 0800 50 000.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч6
Најновије
Најчитаније
16
43
16
32
16
21
16
16
16
07
Тренутно на програму