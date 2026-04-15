Logo
Large banner

Заштитите себе и своју породицу од онлине пријетњи уз Сигуран НЕТ

Аутор:

АТВ
15.04.2026 12:19

Коментари:

0
Понуда м:тел - сигуран нет
Фото: м:тел

Поуздана услуга за онлине заштиту, Сигуран НЕТ штити дјецу од непримјереног садржаја, као и ваше уређаје и податке док сте на интернету.

Сигуран НЕТ аутоматски препознаје и блокира злонамјерне сајтове, спречава фишинг нападе и упозорава на сумњиве активности у реалном времену.

Такође, уз Сигуран НЕТ можете контролисати садржаје којима приступају ваша дјеца. Уз опцију родитељске контроле можете поставити временска ограничења коришћења интернета, као и управљати доступним садржајем у складу са узрастом дјетета.

Као м:тел корисник, активирајте Сигуран НЕТ до 15. маја ове године и испробајте услугу без надокнаде у трајању од 60 дана. Након промотивног периода, цијена услуге износи само 2 КМ мјесечно.

Активација услуге је једноставна и можете је извршити на више начина: позовите *100# и одаберите Сигуран НЕТ; пошаљите СМС са текстом СИГУРАННЕТ на број 0651177; путем апликације м:го или апликације Мој м:тел.

Свој кућни интернет можете заштитити једноставном активацијом путем Мој м:тел портала или посјетом најближој м:тел пословници.

Интернет сигурност почиње код куће, осигурајте сигурно дигитално окружење уз м:тел услугу Сигуран НЕТ!

За више информација посјетите www.мтел.ба или позовите 0800 50 000.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

сигуран нет

м:тел

апликација

садржај

Цијене

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

43

Ово се није десило од Кубанске кризе: Американци вратили санкционисани кинески брод

16

32

Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

16

21

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

16

16

Влада ФБиХ усвојила закључак: Задужују се 800 милиона евра на Лондонској берзи!

16

07

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner