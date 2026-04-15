Због бруцелозе уништено комплетно стадо коза у БиХ: Власник у болници

Због потврђене бруцелозе, комплетно стадо коза Адмира Омерчевића из Фојнице је еутаназирано, док је и сам власник завршио у болници на претрагама.
Према ријечима комшија, породица се нашла у изузетно тешкој ситуацији и потребна им је помоћ.
"Бруцелоза је потврђена 31. марта. Док су завршене све процедуре, животиње су морале бити храњене, а тек јуче је уништено комплетно стадо", казао је Адмиров комшија Белмин Варка, преноси "Агроклуб".
Омерчевић, из насеља Рагале код Фојнице, имао је око 50 коза, а производња млијека, које је предавао у мљекару, била му је додатни извор прихода.
"Тренутно не смије набављати нову стоку, јер је потребно извршити потпуну дезинфекцију и чишћење објекта. Породица се може помоћи финансијски, док се ситуација не санира. Иако је Адмир запослен, сви су кредитима", додаје Варка.
Сви који желе помоћи породици Омерчевић могу се јавити Белмину Варки на број телефона 062 896 014.
Zbog potvrđene #bruceloze, eutanazirano kompletno stado #koza Admira Omerčevića iz Fojnice, dok je i sam vlasnik završio u bolnici⤵️ pic.twitter.com/WAt8UMHBO1— AgroKlub.ba (@agroklubba) April 15, 2026
