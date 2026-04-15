На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да се примјена Одлуке о директној подршци на тржишту нафтних деривата реализује на 124 продајна мјеста широм Републике Српске уз поврат од 0,10 КМ по литру горива директно на пумпама.
"Циљ је ублажавање негативних ефеката поремећаја на тржишту нафтних деривата и директна подршка грађанима и привреди Републике Српске", истакао је Минић на Иксу.
Овом одлуком је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпама у Српској.
Од данас је почела примјена Одлуке о директној подршци на тржишту нафтних деривата, која се реализује на 124 продајна мјеста широм Републике Српске, уз поврат од 0,10 КМ по литри горива директно на пумпама.— Саво Минић (@minic_savo) April 15, 2026
Циљ је ублажавање негативних ефеката поремећаја на тржишту нафтних…
