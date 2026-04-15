Састанак руководства Српске са Вучићем

15.04.2026 08:55

Почео састанак руководства Републике Српске са предсједником Србије Александром Вучићем.
Предсједник Србије Александар Вучић и руководство Републике Српске састали су се данас у Београду са представницима Министарства одбране и Војске Србије.

Састанку присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић.

Руководство Републике Српске стигло у Београд на састанак са Вучићем

Присутни су и министар одбране Србије Братислав Гашић, те начелник Генералштаба генерал Милан Мојсиловић.

Састанак се одржава у касарни "Бањица два" у Београду, а након тога су планиране изјаве за медије.

Више из рубрике

Руководство Српске у Београду чекају долазак предсједника Србије Александра Вучића

Република Српска

Руководство Републике Српске стигло у Београд на састанак са Вучићем

3 ч

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Република Српска

Ступа на снагу одлука Владе: Гориво јефтиније за 0,10 КМ по литру

4 ч

4
Почиње исплата накнада: Спремно 58 милиона КМ

Република Српска

Почиње исплата накнада: Спремно 58 милиона КМ

4 ч

0
Застава Републике Српске.

Република Српска

Руководство Републике Српске данас у Београду са Вучићем

4 ч

0

11

42

Ако сте рођени у једном од ових знакова, у мају вам се смијеши велики новчани добитак

11

34

На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

11

30

Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

11

24

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

11

17

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

