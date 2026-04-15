Почиње исплата накнада: Спремно 58 милиона КМ

Данас ће бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима борачко-инвалидске заштите, као и за социјална давања за кориснике у Републици Српској, за шта је из републичког буџета издвојено 58 милиона КМ.

Данас ће бити исплаћене и мартовске накнаде породицама са четворо и више дјеце којима то право припада по закону о подршци незапосленом родитељу из категорије вишечланих породица.

Свијет Жена из БиХ ухапшена по међународној потјерници

Из буџета Републике Српске на рачуне општина и градова у Републици Српској биће дозначена и средства потребна за исплату накнада за туђу и његу и помоћ за март, најављено је из Министарства финансија Српске.