Почиње исплата накнада: Спремно 58 милиона КМ

АТВ
15.04.2026 07:13

Фото: АТВ

Данас ће бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима борачко-инвалидске заштите, као и за социјална давања за кориснике у Републици Српској, за шта је из републичког буџета издвојено 58 милиона КМ.

Данас ће бити исплаћене и мартовске накнаде породицама са четворо и више дјеце којима то право припада по закону о подршци незапосленом родитељу из категорије вишечланих породица.

Свијет

Жена из БиХ ухапшена по међународној потјерници

Из буџета Републике Српске на рачуне општина и градова у Републици Српској биће дозначена и средства потребна за исплату накнада за туђу и његу и помоћ за март, најављено је из Министарства финансија Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

