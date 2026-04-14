Каран: Локална власт не прати развој и велика улагања републичких институција у Бијељину

Аутор:

АТВ
14.04.2026 22:37

Синиша Каран
Фото: АТВ

Републичке институције много улажу и да су много урадиле у Бијељини, али локална власт не прати тај развој и не обавља основну дужност, а то је бољитак њених грађана, изјавио је члан Главног одбора СНСД-а Синиша Каран.

"Семберци то сигурно већ јесу препознали, снагу која је бољитак, док ће морати да казне и треба да кажњавају ону власт и политику која није бољитак и није будућност", поручио је Каран који је са лидером СНСД-а Милорадом Додиком разговарао са руководством бијељинског одбора СНСД-а.

Он је нагласио да политикантство које води локална власт није политика и не служи ничему другом осим освајању власти за себе.

Каран је истакао да оно што импресионира јесу младост и снага која треба да буде будућност Семберије и свих локалних заједница у цијелој Републици Српској.

"Потенцирамо да је ово млада снага и будућност Семберије и Републике Српске. Нажалост, ова снага се исцрпљује што не би требало, по неким замешетељствима, рекао бих, локалне власти, прије свега, нетранспарентним трошењем новца, неплаћањем пореза, доприноса многим нашим установама у Бијељини", навео је Каран.

Он је нагласио да то ипак не треба да заустави ову младост у Градском одбору СНСД-а у Бијељини.

"Зато им дајемо снагу и подстрек да наставе да раде онако како су до сада радили, за интерес грађана изнад свега. Сигурно могу дати још већи допринос", истакао је је Каран.

Он је додао да је захвалан свим грађанима Бијељине, што је и вечерас учинио преко Градског одбора СНСД-а јер су и на претходним изборима дали свој огроман допринос.

"Пронашли смо начин, а пронаћи ћемо и даље, да дамо још већи допринос и на новим изборима", рекао је Каран и поновио да су велика улагања републичких институција и у Бијељину и у цијелу Републику Српску, преноси Срна

