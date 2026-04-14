Минић: Станивуковић шест година само продаје слике и клипове, није способан да направи власт

Саво Минић на ТВ дуелу
Фото: ATV

Драшко Станивуковић није способан да направи власт нити да буде градоначелник Бањалуке, рекао је премијер Републике Српске Саво Минић на почетку ТВ дуела који се одржава у Кући Милановића у Бањалуци.

"То Бањалука види, Бањалука је бирала вас, али и одборнике", рекао је Минић.

Истакао је да шест година Станивуковић продаје слике и видео-клипове.

Замјерио је да Станивуковић иде све вријеме на личну причу, те упитао шта је са свим оним што је обећао, углавном инфраструктурне пројекте и рјешавање питања која се тичу грађана.

Указао је да због њега трпе грађани Бањалуке.

"Када сте одлучили да дођете овдје жељели сте да себе промовишете као кандидата за предсједника Републике Српске. Колико Устав има чланова и који регулише предсједника Републике Српске", питао је Минић Станивуковића који му није одговорио на то питање.

