Хоће ли бити одржан ТВ разговор премијера Српске и градоначелника Бањалуке?

Аутор:Кристина Секерез
Драшко Станивуковић никако да пресијече и да конкретан одговор на питање долази ли или не у Кућу Милановића на ТВ разговор са Савом Минићем, барем није до закључења овог прилога. Жали се градоначелник Бањалуке на саму организацију.
Не одговара му ни формат.
„У посљедњих седам дана нити један састанак поводом тога није обезбијеђен. Мој тим, мој протокол и ја као градоначелник ништа о вечерас не знамо. Не знамо ко поставља питања, не знамо којим редом, не знамо који новинари ће доћи и ево још једно питање, а зашто акредитацију да ради Биро? Формат који је биран је пажљиво биран, на сљедећи начин: да се не може достићи пуни потенцијал и изражај саговорника", каже Станивуковић.
Још синоћ је Станивуковићу стигао одговор Саве Минића.
"Спреман сам да одговорим на свако питање, теби и свима другима. Сутра у 20 часова бићу у Кући Милановића. Чекам те, ако смијеш", рекао је Минић.
Из Владе стиже кореспонденција са Кабинетом градоначелника. Из тога се види да састанка тимова очи у очи није било. Правдали су то из Владе обавезама, те тиме да су главне ставке дефинисане. Између осталог сљедеће:
"Током два телефонска разговора са представницима вашег протокола и Тима за комуникације јасно је комуницирано сљедеће:
1.Продукцију ће радити РТРС који ће обезбједити свим заинтересованим медијским кућама cleen feed;
2.Наведени комуникациони канал садржаће и позив за представнике медијских кућа заинтересованих за учешће у емисији, као и рок до којег се медији могу пријавити;
3.Модератор је Иван Бегић (Ток ТВ)", саопштено је из Kaбинет предсједника Владе Републике Српске.
Сигурно је да ће се модератор појавити, за остале ни сам не зна. Ипак, Иван Бегић каже да су теме спремне, али није желио да шаље ни једној ни другој страни. С нама је подијелио свој план, па ако већ раније нису, ево прилике да сада чују дио.
„Мој задатак је да професионално и одговорно водим тај дуел, да сви саговорници, односно учесници имају једнако вријеме за одговор на теме које сам припремио, а теме су управо оне које су комунициране у протеклим мјесецима од робних резерви, о стању у граду Бањалуци, од ових актуелних питања, Љубија итд. Све ово у суштини што интересује грађане Републике Српске", каже Бегић.
Прилику за по једно питање имаће и новинари, који у Кући Милановића буду пратили разговор. Обећава Бегић да неће бити фаворизовања. Политички дуели и те како фале у нашем медијском простору. Зато је овај потенцијални разговор обрадовао многе.
"И доста медија који су објективни, који не штеде ни премијера, ни градоначелника су добили позив, бар како су ми рекли. Ми смо имали прилике и гледати такве дуеле када говоримо и о свјетској политици између Бајдена и Трампа и присуствовала је и јавност, нису само медији, тако да мени је то потпуно ок", каже Јелена Бојанић, главни уредник портала "Трагмедиа".
"Ја бих можда премијеру савјетовао да покуша да избјегне ту врсту игре, зато што мислим да је градоначелник Бањалуке заиста, не мислим то заиста у негативном контексту, једноставно јако је вјешт у том неком перформансу на начин на који он може да привуче пажњу јавности, тако да мислим да нема пуно политичара генерално овдје који су у стању један на један да се изборе на тај начин. Тако да бих ја више волио да дође до једног заиста озбиљног дуела, у озбиљном формату, с озбиљним питањима и да на неки начин заиста дају одговоре на све оно што људе занима", рекао је Дејан Шајиновић, новинар.
План је да емисија почне у 20.15 часова, када ће, највјероватније, бити и највећа гледаност у медијима који буду преносили. Предвиђено трајање је 60 минута, уз дозвољено прекорачење од 15. Емисију ћете имати прилику да гледате и на АТВ-у, наглашавамо, ако до ње и дође.
