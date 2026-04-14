Влада Српске објелоданила детаље организације дуела Минића и Станивуковића

14.04.2026 15:06

Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић позвао је још 11. марта градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића на разговор у било којој телевизијској емисији како би информисали грађане, а не да би то био било какав политички догађај како се то покушава представити у јавности ових дана.

С циљем истинитог информисања јавности, из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу објавили су кореспонденцију између кабинета предсједника Владе и градоначелника Бањалуке, која се односи на организовање разговора у телевизијској емисији, а која би била одржана 14. априла са почетком у 20.15 часова у Кући Милановића у Бањалуци.

30. марта упућен допис Кабинету бањалучког градоначелника

Из Кабинета предсједника Владе Српске 30. марта је упућен допис Кабинету бањалучког градоначелника да разговор Минића и Станивуковића буде одржан 1. априла у Кући Милановића пред заинтересованим телевизијским кућама.

У одговору Кабинета градоначелника Бањалуке овај позив је одбијен због, како је наведено, кратког рока у којем је предложено одржавање догађаја, већ преузетих обавеза Станивуковића, као и због тога је простор у Кући Милановића заузет, а као нови датуми су предложени 9, 14. и 17. април.

Након што су из Кабинета предсједника Владе предложили да нови термин разговора буде 14. април, са тим се 7. априла сагласио Кабинет градоначелника, уз поновљени захтјев да о овом, како је наведено, догађају, буде одржан радни састанак протокола и тимова за комуникацију два кабинета како би договорили формат разговора, телевизијски пренос и друга техничка питања, укључујући шминкерај и освјежење.

Из Кабинета предсједника Владе у допису од 8. априла наведено је да су представници протокола и тимова за комуникацију разговарали телефоном о томе да продукцију разговора Минића и Станивуковића ради РТРС, који ће обезбиједити сигнал свим медијским кућама, да ће свим медијима бити упућен позив за учешће у емисији уз могућност да новинари постављају питања, као и да ће модератор бити Иван Бегић.

Формат дебате

Што се тиче формата, како је наведено, више пута је истакнуто да је ријеч о телевизијској емисији у трајању од 60 минута, те да се остали елементи које помињу из Кабинета градоначелника дефинишу у изборним медијским програмима у којима се учесницима ограничава трајање одговора, питање, као и вријеме реплике, за чиме нема потребе, као ни за поменутим шминкерајем и освјежењем.

У допису Кабинета градоначелника Бањалуке од 8. априла навели су да су "од почетка организације телевизијске дебате/дуела суочени са једностраним приједлозима у погледу избора локације, продукције, модератора и увођења новинарских питања", што је за њих неприхватљиво.

Додали су да не пристају на, како кажу, приједлог за одржавање отворене конференције за новинаре и поручили да ће, уколико не буде одржан састанак протокола и тимова за комуникацију два кабинета, сматрати да не постоји спремност друге стране за организацију телевизијске дебате/дуела.

