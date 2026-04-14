Пристао, а сада се "прави Енглез": Станивуковић каже да "нема информације" о дебати

14.04.2026 13:12

Драшко Станивуковић на конференцији за медије у Бањалуци
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић изјавио је данас да, иако, како тврди, са његове стране постоји јасна жеља за дијалогом са премијером Републике Српске Савом Минићем, он и његов тим немају никакве информације о вечерашњој дебати.

На питање новинарке АТВ-а да ли ће се појавити на вечерас најављеном ТВ дуелу, Станивуковић је одговорио:

"Од амбициозног најављеног ТВ дуела и нашег покушаја да то буде ТВ дуел, дебата, сучељавање или подразумијева да се обезбиједи продукција за шта сам веома заинтересован. С друге стране, да буде могућност дијалога између нас и сви да то пренесу. Међутим, кабинет предсједника Владе Републике Српске нуди прес конференцију уживо, новинара које они раде и све до сада смо имали једностран приступ. Мој тим и ја као градоначелник, ништа о вечерас не знамо", рекао је Станивуковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

