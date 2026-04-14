Хитно повлачење пива: Боце могу експлодирати

14.04.2026 12:41

Хитно повлачење пива: Боце могу експлодирати
Фото: Lukas/Pexels

Пиво без алкохола је многима први избор када желе освјежење без посљедица наредног дана.

Ипак, у ријетким случајевима могу настати озбиљни проблеми - па чак и опасност по здравље. Управо таква ситуација догодила се у Њемачкој, гдје једна пивара повлачи одређене производе због могућег стварања притиска у боцама и повећаног садржаја алкохола.

Проблем је настао због накнадне ферментације

Конзументи који бирају безалкохолно пиво то раде свесно – из здравствених, верских или личних разлога. Међутим, због грешке у производњи може доћи до тзв. накнадне ферментације у боци. У том случају квасац наставља да делује и након пуњења, што узрокује стварање додатног притиска.

Такав процес може имати две последице: повећање садржаја алкохола изнад дозвољене границе за безалкохолно пиво и опасно накупљање притиска у стакленој боци, што у екстремним случајевима може довести до пуцања или експлозије боце.

Повлаче се двије врсте безалкохолног пива

Због овог ризика, Брауереи Холзхаусен из баварског града Ландсберг ам Лех одлучила је да повуче две врсте безалкохолног пива:

Ради се о боцама од 0,5 литара, са роком трајања до јула 2026. (Хефевеизен) и новембра 2026. (Хелес). Производи су се продавали углавном на подручју Баварске, а за сада нема потврде о широј дистрибуцији.

Потрошачима се савјетује: Не отварајте боце

Сви који код куће имају ове производе треба да буду посебно опрезни. Препорука произвођача је да се боце не отварају и не конзумирају, већ да се врате на мјесто куповине – и то неотворене. Купцима ће бити враћен новац.

До повраћаја, савјетује се чување пива на температури испод 10 степени и даље од сунчеве свјетлости, како би се успорио процес ферментације. Такође, током транспорта треба бити веома опрезан како би се избјегло пуцање боце.

Постоји стварна опасност од повреда

Због накупљеног притиска у боци може доћи до њеног пуцања, при чему стакло може повредити особе у близини. Бундесинститут фур Рисикобевертунг упозорава да овакви случајеви представљају озбиљан физички ризик, јер крхотине могу изазвати посјекотине и друге повреде.

Ризик и за особе које избјегавају алкохол

Додатни проблем је што се због накнадне ферментације може повећати садржај алкохола. То може бити посебно опасно за одређене групе људи. Према Бундесзентрале фур гесундхеитлихе Ауфклерунг, чак и мале количине алкохола могу имати негативне ефекте.

Ризичне групе укључују труднице, децу и младе, особе са болестима јетре, али и оне који се лијече од зависности од алкохола. Код особа које су прошле одвикавање, и минимална количина алкохола може изазвати повратак зависности.

Опрез и правовремена реакција

Пивара је већ повукла спорне производе из продаје и позвала купце на опрез. Иако су овакви случајеви ретки, показују колико је важно озбиљно схватити упозорења о повлачењу производа.

Ако имате наведене боце код куће, најбоље их је не дирати без потребе и вратити их што прије. Безбједност би у овом случају требало да буде на првом мјесту, преноси Блиц.

