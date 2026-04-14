Хитно повлачење пива: Боце могу експлодирати

Пиво без алкохола је многима први избор када желе освјежење без посљедица наредног дана.
Ипак, у ријетким случајевима могу настати озбиљни проблеми - па чак и опасност по здравље. Управо таква ситуација догодила се у Њемачкој, гдје једна пивара повлачи одређене производе због могућег стварања притиска у боцама и повећаног садржаја алкохола.
Конзументи који бирају безалкохолно пиво то раде свесно – из здравствених, верских или личних разлога. Међутим, због грешке у производњи може доћи до тзв. накнадне ферментације у боци. У том случају квасац наставља да делује и након пуњења, што узрокује стварање додатног притиска.
Такав процес може имати две последице: повећање садржаја алкохола изнад дозвољене границе за безалкохолно пиво и опасно накупљање притиска у стакленој боци, што у екстремним случајевима може довести до пуцања или експлозије боце.
Због овог ризика, Брауереи Холзхаусен из баварског града Ландсберг ам Лех одлучила је да повуче две врсте безалкохолног пива:
Сцена
Синови наговорили Бритни Спирс да се пријави на лијечење
Ради се о боцама од 0,5 литара, са роком трајања до јула 2026. (Хефевеизен) и новембра 2026. (Хелес). Производи су се продавали углавном на подручју Баварске, а за сада нема потврде о широј дистрибуцији.
Сви који код куће имају ове производе треба да буду посебно опрезни. Препорука произвођача је да се боце не отварају и не конзумирају, већ да се врате на мјесто куповине – и то неотворене. Купцима ће бити враћен новац.
До повраћаја, савјетује се чување пива на температури испод 10 степени и даље од сунчеве свјетлости, како би се успорио процес ферментације. Такође, током транспорта треба бити веома опрезан како би се избјегло пуцање боце.
Због накупљеног притиска у боци може доћи до њеног пуцања, при чему стакло може повредити особе у близини. Бундесинститут фур Рисикобевертунг упозорава да овакви случајеви представљају озбиљан физички ризик, јер крхотине могу изазвати посјекотине и друге повреде.
Додатни проблем је што се због накнадне ферментације може повећати садржај алкохола. То може бити посебно опасно за одређене групе људи. Према Бундесзентрале фур гесундхеитлихе Ауфклерунг, чак и мале количине алкохола могу имати негативне ефекте.
Ризичне групе укључују труднице, децу и младе, особе са болестима јетре, али и оне који се лијече од зависности од алкохола. Код особа које су прошле одвикавање, и минимална количина алкохола може изазвати повратак зависности.
Пивара је већ повукла спорне производе из продаје и позвала купце на опрез. Иако су овакви случајеви ретки, показују колико је важно озбиљно схватити упозорења о повлачењу производа.
Ако имате наведене боце код куће, најбоље их је не дирати без потребе и вратити их што прије. Безбједност би у овом случају требало да буде на првом мјесту, преноси Блиц.
