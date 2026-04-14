Цијене станова и даље расту: Квадрат у Бањалуци до 8.000 КМ

Цијене станова у Републици Српској и даље расту, а стручњаци предвиђају да ће такав тренд потрајати и до краја године.
Према ријечима наших саговорника, главни разлог раста цијена је велика потражња, која надмашује понуду, па је тако цијена квадрата у Бањалуци достигла и до 8.000 КМ.
Драган Милановић, директор Агенције за некретнине "Remax" у Бањалуци, објашњава да, према постојећим параметрима који се користе за пројектовање тржишних трендова, нема индикација да би цијене некретнина требало да падају.
"Основни показатељи тржишта су потражња и број издатих грађевинских дозвола, а оба су већа него у претходном периоду. То показује да инвеститори планирају нове пројекте, па се не очекује пад цијена. Наравно, не очекује се ни драстичан раст - могуће је повећање од неколико процената, углавном у складу са инфлацијом. Међутим, постоје непознанице, попут кризе на Блиском истоку. Нагли скокови цијена енергената могу повећати улазне трошкове градње, што би, слично као 2022. године, могло довести до раста цијена и смањења потражње", рекао је Милановић.
Он додаје да је тржиште некретнина у Бањалуци још активно, а цијене новоградње крећу се од 3.500 до 7.000 КМ по квадрату. У центру града цијене су нешто више, од 5.000 до 7.000 КМ по квадрату.
Бања Лука
Више улица и насеља данас без струје
"Највећи број купаца су млади брачни парови који купују свој први стан, као и људи који виде некретнине као инвестицију. Купци се одлучују или за дугорочно издавање или за стан на дан, чиме остварују приход од издавања, али и капиталну добит кроз раст цијена некретнина", објаснио је Милановић.
Рат цијена станова
Саша Кондић, инвеститор из Бањалуке, додаје да се до краја године очекује раст цијена станова за пет до седам одсто.
"Потражња је већа него прошле године, јер велики дио становништва гравитира према Бањалуци. Такође, дијаспора игра значајну улогу у тржишту некретнина у овом граду. Слична ситуација примјећује се и у другим градовима Републике Српске", каже Кондић.
Он истиче да су тренутно станови испод 3.700-3.800 КМ по квадрату готово непостојећи, док најскупљи достижу цијене и до 8.000 КМ по квадрату.
Свијет
Пакистан предлаже још једну рунду преговора између САД и Ирана
"Раст цијена некретнина у одређеној мјери је оправдан, јер покрива трошкове градње и потражњу. Међутим, у неким случајевима цијене су превисоке у односу на стандард купаца", појашњава Кондић.
Купци, како додаје, углавном улажу у некретнине као вид штедње и сигурну инвестицију, али постоји и дио оних који некретнине купују због потребе за стамбеним простором.
Драган Грубан, извршни директор Агенције за некретнине "Агент Enex" из Приједора, у разговору за "Независне новине" истиче да је, што се тиче овог града, тржиште станова стабилно, како по питању потражње, тако и у погледу градње.
"Цијене се крећу од 2.800 до 3.500 КМ по квадрату, наравно, у зависности од локације", казао је Грубан.
Он додаје да је ранијих година највећи дио купаца чинила дијаспора, али да се ситуација сада значајно промијенила. Тренутно су купци углавном млади брачни парови који купују своју прву некретнину.
"Највише се траже станови површине од 50 до 60 квадрата, са двије спаваће собе", закључио је Грубан.
