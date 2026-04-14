Logo
Large banner

Плануле цијене воћа и поврћа: Ево шта грађани најскупље плаћају

Аутор:

АТВ
14.04.2026 07:10

Коментари:

0
Фото: АТВ

На бањалучкој Тржници ових дана забиљежен је широк распон цијена воћа и поврћа, у зависности од врсте и квалитета производа.

Најниже цијене имају основне намирнице попут кромпира, док су поједини производи, као што су бијели лук и орашасти плодови, знатно скупљи.

Када је ријеч о воћу, јабуке се продају по цијени од 2,5 до 3 КМ, банане од 3 до 3,5 КМ, док су наранџе од 3 до 5 КМ.

Крушке коштају од 4 до 5 КМ, као и лимун, док су јагоде око 10 КМ. Бијело грожђе достиже цијену од 13 до 15 КМ, док је црно знатно повољније и кошта од 4 до 5 КМ. Мандарине се могу наћи по цијени од око 3,5 КМ.

Од сувог воћа, суве шљиве коштају од 10 до 12 КМ, суве смокве око 19 КМ, а љешник достиже цијену од 30 КМ по килограму.

Код поврћа, кромпир је и даље међу најјефтинијим и кошта од 1,5 до 2 КМ, док је млади кромпир око 3,5 КМ. Мрква се продаје по цијени од 2 до 3,5 КМ, а црвени лук од 2 до 3 КМ. Бијели лук је међу најскупљим и кошта од 15 до 20 КМ. Парадајз се креће од 7 до 8 КМ, паприка од 9 до 10 КМ, а краставац од 6 до 7 КМ.

Тиквице коштају око 5 КМ, карфиол око 6 КМ, док су зелена салата од 4 до 5 КМ и блитва око 6 КМ. Млади лук, целер и першун достижу цијену од око 10 КМ, а празилук је око 4 КМ, пише Глас.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Цијене

Воће

Тржница Бањалука

поскупљење

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

06

Додик: Саучешће Херцогу и Нетанјахуу поводом Дана сјећања на мученике холокауста

08

54

Инцидент на Кипру: Снаге кипарских Турака упале у зону раздвајања

08

50

НБА лига јавно признала да је Никола Јокић најбољи

08

44

Мртав пијан прије 10 ујутру: Полиција зауставила возача, а онда услиједио шок

08

38

Снажан земљотрес погодио Русију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner