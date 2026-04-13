Ријетки јагуар снимљен након 10 година у високим планинама

Аутор:

АТВ
13.04.2026 19:20

Фото: Pexel/Rodrigo Garza

Ријетки јагуар са шарама у облику облака снимљен је након 10 година високо у планинском ланцу Сијера дел Мерендон у Хондурасу.

Јагуара мужјака снимила је постављена камера-замка 6. фебруара на висини од око 2.200 метара, преноси "Си-ен-ен".

Франклин Кастањен, директор за Хондурас у Организацији за очување дивљих мачака "Пантера", вјерује да се млади мужјак кретао коридором за дивље животиње из источног Хондураса према Гватемали или обрнуто, у потрази за женкама.

Према подацима Међународне уније за очување природе, јагуари су у Америци изгубили 49 одсто станишта. Највећа популација живи у Амазонији, док су све остале класификоване као угрожене или критично угрожене.

Већина јагуара живи на надморским висинама испод 1.000 метара, због чега је ова врста веома ријетка.

У Хондурасу су само три пута виђени јагуари на великим висинама, посљедњи пут 2016. године. Јагуари су у овој држави заштићена врста, али се и даље суочавају са бројним изазовима.

Највеће пријетње су им крчење шума и криволов. Сматра се да криволов на врсте којима се јагуар храни, попут јелена, пекарија и игуана, такође негативно утиче на снабдијевање храном ове мачке.

Подручје Мерендон сада је дом за пет врста дивљих мачака за које се зна да постоје у Хондурасу. Након 17 година истраживања, 2021. године први пут је уочена пума, а примијећени су и оцелоти, јагуарундији и маргаји. Све ове врсте суочавају се с пријетњама губитка станишта и лова, пише Срна

