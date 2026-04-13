Урушио се мост код Кључа: Камион пропао, саобраћај обустављен

13.04.2026 14:58

На магистралном путу М15 Кључ – Сански Мост, на локалитету Бањице, дошло је до урушавања дрвеног моста под теретним возилом.

Како је објављено на Фејсбук страници медиа-кључ.ба, мост се срушио у тренутку када је преко њега прелазио камион, што је изазвало потпуну обуставу саобраћаја на овој дионици.

Нема повријеђених

На срећу, у овом инциденту није било повријеђених особа, иако је ситуација могла имати много теже посљедице.

Саобраћај обустављен, возачи се преусмјеравају

Због урушавања моста, саобраћај на овом дијелу магистралног пута тренутно је у потпуности обустављен.

Надлежне службе су на терену, а у току је увиђај којим ће бити утврђене све околности овог инцидента.

Возачима се савјетује додатни опрез, као и кориштење алтернативних праваца, уколико је то могуће, док се не успостави нормално одвијање саобраћаја.

