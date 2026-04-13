Упозорење за возаче: Учестали одрони на појединим дионицама

Из АМС-а савјетују опрезну вожњу и поштовање саобраћајних прописа, без обзира на повољне временске услове.

Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.

За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.

Измјењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Бањалука четири - Бањалука пет због радова на изградњи прикључка јавне инфраструктуре на ту дионицу.

На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље - Јажићи - Миљевина.

Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дијелу магистралног пута Каракај три - Дрињача, као и на магистралном путу Челинац - Котор Варош, те на дионицама регионалног пута Челинац - Укрина и Укрина - Клупе.

Због извођења радова на изградњи приступне саобраћајнице за чвориште "Омарска" на магистралном путу Ламовита-Ивањска доћи ће до измјене режима саобраћаја, као и на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/ - Хум /Шћепан Поље/.

У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина, рејон Балатуна и Трњака, а одвијање саобраћаја биће успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица на улазу у Орахову возачима се скреће пажњу на активирано клизиште због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, а због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље - Миљевина измијењен је режим саобраћаја.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

Због минирања на каменолому "Рогоушићи" доћи ће до обуставе саобраћаја на дијелу магистралног пута Подроманија - Мокро - Сумбуловац - Рогоушићи - Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи и на дионици магистралног пута граница РС/ФБиХ Лапишница -Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, сваки радни дан и суботом између 12.00 и 16.00 часова, до 17. маја.

На регионалном путу Бушлетић-Зелиња саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком због појаве одрона у мјесту Доња Палежница.

Због активираног клизишта у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице у мјесту Угљевик Село, док је саобраћај отежан на магистралном путу Фоча - Добро Поље у мјесту Тухаљи.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Због активираних клизишта једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина у мјесту Вијачани, а због клизишта саобраћај је обустављен за сва возила на дијелу регионалног пута С. Угљевик - Главичице и саобраћај се одвија алетрнативним правцима.

На регионалном путу Укрина - Горња Вијака саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила због активираних клизишта.

Од 2. јуна на снази је забрана за теретна возила чија укупна маса прелази 12,5 тона на дионици регионалног пут Поље-Подновље због оштећења коловоза.

У ФБиХ на магистралном путу Тузла-Бијељина, Бањ Брдо, путничка возила до 3,5 тоне саобраћају једном таком, наизмјенично, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

На регионалном путу Зворник-Прибој, у мјесту Годуш, саобраћај се одвија успорено, једном траком.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен, пише Срна.