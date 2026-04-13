Спремите кишобране: Стиже нагла промјена времена

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити топло и углавном сунчано, али метеоролози за поподне најављују промјену времена која креће са запада.
Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, током дана ће бити суво, док је врло слаба киша могућа само понегдје на западу. Међутим, већ током ноћи падавине ће почети да јачају, првенствено на југу и западу земље.
Дуваће слаб до умјерен источни вјетар, док ће на југу и западу југо повремено бити јак. Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од 18 до 24, на југу до 26 степени Целзијусових.
Свијет
Затресао се Пацифик: Снажних 5,5 степени
У највећем граду Српске данас топло и претежно облачно. Поподне и увече биће вјетровито, док се током ноћи очекује киша. Максимална температура око 21 степен.
Најхладније јутро забиљежено је на Сокоцу и у Калиновику (5 степени), док је у Требињу измјерено најтоплијих 14 степени. У Бањалуци, Бијељини и Добоју измјерено је између 8 и 9 степени Целзијусових.
