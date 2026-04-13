Данас је Свијетли понедјељак: Дјевојке треба полити водом, ево и због чега

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници данас обележавају Васкршни понедјељак, други дан Васкрса. Овај празник у народу је назван Светли понедјељак.
Васкршњи понедјељак први је дан трапаве седмице, током које се не пости.
Васкрс се слави три дана, тако да су Васкршњи понедјељак и Васкршњи уторак, као и Васкрс уписани црвеним словом у православном календару.
У многим дијеловима Србије, претежно у војвођанским селима, постоји интересантан обичај поливања дјевојака водом.
Наиме, млади момци обилазе фијакерима или каруцама дјевојке у селу и са собом воде тамбураше или сами свирају. Они том приликом носе кантице са водом и симболично поливају дјевојке водом, како би испрали дјевојачке гријехе.
Овај обичај подсећа на Исуса коју је својим апостолима опрао ноге.
Занимљивости
Некада се сматрало да, што више неки момак полије девојку, већа је шанса да ће је до наредног Васкрса запросити.
Наредних 40 дана, све до Спасовдана, наставља се са уобичајеним поздравом "Христос васкрсе".
На Васкрсни понедјељак се настављају гозбе и весеља и угошћавају рођаци, кумови, комшије и пријатељи, а у многим мјестима се организују и литије, укључујући и манастир Хиландар.
Овај дан намијењен је радости и весељу, а сутрашни, Васкршњи уторак, сматра се јединим добрим уторком у години, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
5 ч0
Кошарка
14 ч1
Свијет
14 ч36
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
15
12
06
11
50
11
35
11
19
Тренутно на програму