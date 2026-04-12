ФИБА Лига шампиона: Бувидис најкориснији играч, Ђукановић у идеалној петорци турнира

Аутор:

Андреј Кнежевић
12.04.2026 21:50

1
Најкориснији играч ФИБА Лиге шампиона
Након финалне утакмице проглашен је најкориснији играч турнира јуниорске ФИБА Лиге шампиона.

Ласкава титула завршила је у рукама Габријелуса Бувидас из Лијетувос Ритаса којем је признање уручио Игор Додик, генерални менаџер КК Игокеа.

Најбоља петорка
Бирана је и идеална петорка турнира у којој се нашао и Ђорђе Ђукановић из КК Игокеа, а уз Ђукановића и Бувидиса мјеста се нашло и за Емануела Агбасона из Сабаха, Максимилијана вон Салдерна из Телеком Бона и Тима Вернијерса из Остендеа.

