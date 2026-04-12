Огласио се Орбан: Званично честитао побједнику избора

Аутор:АТВ
Коментари:28
Лидера Фидеса Виктор Орбан је, обраћајући се окупљенима у изборном штабу, рекао да су резултати били веома болни, али да је јасно да нису добили повјерење да воде владу и честитао је побједнику, Петеру Мађару и његовој странци Тиса.
Орбан се захвалио бирачима и онима који су гласали за Фидес-КДНП, као и онима који су гласали у иностранству. Како је рекао, још се не зна шта тачно значи овај резултат избора, али је изјавио да ће наставити свој рад из опозиције и да неће изневерити своје бираче и Мађаре.
"Нећемо одустати. Никада, никада, никада, никада нећемо одустати!", изјавио је Орбан, на шта је публика аплаудирала.
"Бог је изнад свих нас, Мађарска изнад свих", закључио је сада већ одлазећи премијер свој говор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
50
21
45
21
32
21
23
21
18
Тренутно на програму