Огласио се Орбан: Званично честитао побједнику избора

12.04.2026 21:45

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу
Фото: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Лидера Фидеса Виктор Орбан је, обраћајући се окупљенима у изборном штабу, рекао да су резултати били веома болни, али да је јасно да нису добили повјерење да воде владу и честитао је побједнику, Петеру Мађару и његовој странци Тиса.

Орбан се захвалио бирачима и онима који су гласали за Фидес-КДНП, као и онима који су гласали у иностранству. Како је рекао, још се не зна шта тачно значи овај резултат избора, али је изјавио да ће наставити свој рад из опозиције и да неће изневерити своје бираче и Мађаре.

"Нећемо одустати. Никада, никада, никада, никада нећемо одустати!", изјавио је Орбан, на шта је публика аплаудирала.

"Бог је изнад свих нас, Мађарска изнад свих", закључио је сада већ одлазећи премијер свој говор.

