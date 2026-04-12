Зашто бирачи дају два гласа: Како функционишу избори у Мађарској?

Аутор:АТВ
Парламентарни избори у Мађарској одржавају се сваке четири године, а систем је мјешовит, што значи да бирачи дају два гласа за попуњавање укупно 199 места у парламенту.
Од тога су појединачни мандати (106 посланика) који се бирају у 106 изборних јединица по принципу "побједник узима све", слично систему у Великој Британији. Кандидат који добије највише гласова у свом округу директно улази у парламент.
Национална листа (93 посланика): Ови мандати се расподјељују на основу гласова које партије добију на нивоу цијеле земље, користећи систем пропорционалне репрезентације.
Бонус гласови: Мађарски систем укључује и тзв. "побједнички бонус". Гласови који су "претекли" побједнику у појединачним окрузима (разлика између њега и другопласираног) додају се његовој партијској листи, што често додатно јача најјачу странку.
Двотрећинска већина: На прошлим изборима 2022. године, Фидес Виктора Орбана освојио је 135 мјеста, чиме је задржао двотрећинску (супер)већину. То премијеру омогућава да самостално мијења Устав без подршке опозиције.
Промјене из 2010. године: Прије него што се Фидес вратио на власт 2010. године, систем је био другачији, а парламент је био скоро дупло већи са 386 посланика. Орбанова влада је смањила број мјеста и прекројила изборне јединице, што опозиција често критикује као погодовање владајућој партији (герyмандеринг).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
