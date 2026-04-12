Овакав призор на граничном прелазу Градишка сигурно не памтите

12.04.2026 17:40

Овакав призор на граничном прелазу Градишка сигурно не памтите
Фото: АМС РС

Камере Ауто-мото савеза Републике Српске данас, на Васкрс 12. априла, на Граничном прелазу Градишка биљежи призоре какви нису дуго виђени.

Иако смо навикли на огромне гужве, камере приказују да у овим тренуцима то није тако.

Како се може видјети, контролу прође тек неколико возила.

Тако, на примјер у 17:33 сати, у колони су стајала свега два путничка возила.

ГП Градишка
ГП Градишка

Свега неколико минута раније, на излазу из Републике Српске у колони није било ниједног аутомобила.

ГП Градишка
ГП Градишка

Ипак, претпоставља се да ће ситуација да се промијени нешто касније, када наши грађани који су за Васкрс дошли из иностранства крену да се враћају.

Такође, битно је напоменути да је на улазу у Хрватску задржавање дуже, чему свакако доприноси ЕЕС систем контроле уласка у Европску унију из трећих земаља.

Овакав призор на граничном прелазу Градишка сигурно не памтите

