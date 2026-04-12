Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак

Сутра се у Републици Српској очекује топло вријеме уз сунчане периоде и наоблачење од запада које ће током дана захватити већину предела.
Поподне и увече ће јачати југо, прво на западу и у Херцеговини где ће бити ветровито. Касније поподне и увече на западу понегде врло слаба киша, а током наредне ноћи киша ће постепено јачати на југу и западу.
Вјетар у првом делу дана слаб до умерен југоисточни и источни, поподне и увече на југу и западу јак јужни ветар.
Минимална температура ваздуха од 3°С до 9°С, на југу до 12°С.
Максимална температура ваздуха од 18°С до 24°С, у вишим пределима од 14°С.
Сутра се у Бањалуци очекује топло и претежно сунчано уз краће сунчане периоде. Поподне и увече облачно, ветровито и углавном суво. Током наредне ноћи повремена киша.
Вјетар слаб до умерен југоисточни и источни, у другом делу дана повремено јак.
Минимална температура ваздуха око 7°С.
Максимална температура ваздуха око 22°С.
Крајина: Топло уз сунчане периоде и наоблачење. Поподне и увече ће бити ветровито. Касније поподне и увече понегде врло слаба киша, а током наредне ноћи киша ће постепено јачати.
Семберија: Топло уз сунчане периоде и постепено наоблачење.
Централни и источни предјели: Топло уз сунчане периоде и наоблачење која ће током дана захватити већину предела.
