Ово је најважнија молитва за Васкрс: Вјерује се да доноси срећу и здравље ономе ко је изговори

Аутор:АТВ
Коментари:0
Данас је Васкрс, највећи хришћански празник којим се слави васкрсење Исуса Христа и побједа живота над смрћу, као и добра над злом. Према вјеровању, управо на овај велики дан у хришћанству посебно је важно изговорити молитву снажне симболике и дубоког духовног значења.
Псалми су молитве у стиху и заузимају велики дио Старог завјета. Има их укупно 150, а садрже молитве за опроштај гријехова, одавање славе и поштовања Богу, као и најаву доласка Исуса Христа на земљу.
Вјерује се да ријечи светих Псалама дубоко улазе у наше срце, као и да све нечастиве силе бјеже од оних који стално читају и у себи носе ове речи.
Псалам 50 један је од најчешће помињаних, а вјерује се и најмоћнијих:
"Помилуј ме, Боже, по великој милости својој, и по обиљу милосрђа свога очисти безакоње моје.
Опери ме сасвим од безакоња мога, и од гријеха мога очисти ме, јер ја знам безакоње своје и гријех је мој стално преда мном.
Теби јединоме сагријеших, и зло пред Тобом учиних, да се оправдаш у ријечима својим и да побиједиш кад ти суде. Гле, у безакоњима се зачех, и у гријесима роди ме мати моја. Јер гле, истину љубиш, и јављаш ми незнано и тајно свемудрости своје. Покропи ме исопом, и очистићу се; опери ме, и бићу бјиељи од снијега. Дај ми да чујем радост и весеље, да се прену кости потрвене.
Одврати лице своје од гријехова мојих, и сва безакоња моја очисти. Срце ми чисто саздај, Боже, и дух прав обнови у мени.
Не одбаци ме од лица Твога, и Духа Твога Светога не одузми од мене. Дај ми радост спасења Твога, и духом владалачким учврсти ме. Научићу безаконике путевима Твојим, и непобожни ће се обратити Теби. Избави ме од крви, Боже, Боже спасења мога; обрадоваће се језик мој правди Твојој. Господе, отвори усне моје, и уста ће моја казивати славу Твоју. Јер да си хтио жртве, принио бих; за жртве паљенице не мариш.
Жртва Богу је дух скрушен; срце скрушено и смјерно Бог неће презрети. По благости својој, Господе, чини добро Сиону, нека се подигну зидови јерусалимски.
Онда ће Ти бити миле жртве правде, приноси и жртве паљенице; тада ће метати на жртвеник Твој теоце."
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
07
14
07
13
57
13
54
13
38
Тренутно на програму